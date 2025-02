Mosca attacca Mattarella (“Blasfemo”) per il suo accostamento dell’aggressione all’Ucraina al Terzo Reich: Meloni insorge

Pesante e inusuale attacco della Russia di Putin al nostro Presidente della Repubblica per il suo discorso di Marsiglia nel quale tracciava un parallelismo tra l’aggressione di Mosca all’Ucraina e i progetti del Terzo Reich di Hitler. Piena solidarietà a Mattarella della premier Meloni e di tutto il mondo politico italiano

Duro e inusuale attacco della Russia di Putin al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per la Lectio magistralis che aveva tenuto all’Università di Marsiglia in occasione del conferimento della laurea honoris causa. “Il Presidente italiano Sergio Mattarella – ha sostenuto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova – ha fatto dichiarazioni offensive, false e blasfeme tracciando parallelismi oltraggiosi tra la Russia e la Germania di Hitler“. Nessuna risposta ufficiale dal Quirinale che informa che Mattarella è assolutamente “sereno” e rimanda all’attenta lettura del discorso di Marsiglia. Tutta la comunità politica italiana è al fianco di Mattarella e la premier Giorgia Meloni insorge: “Gli insulti della portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha definito “Invenzioni blasfeme le parole di Sergio Mattarella, offendono l’intera Nazione italiana, che il Capo dello Stato rappresenta. Esprimo – continua Meloni – la piena solidarietà, così come quella dell’intero Governo, al Presidente Mattarella, che da sempre sostiene con fermezza la condanna dell’aggressione perpetrata ai danni dell’Ucraina“. Tutte le forze politiche is sono schierate in difesa del Presidente della Repubblica.