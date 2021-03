Mirabilandia come Disneyland: da parco giochi a centro vaccini

Il parco divertimenti più grande d’Italia potrebbe presto diventare un centro vaccinale – Due mesi fa lo ha fatto anche Disney con i suoi impianti in California

I parchi divertimenti, chiusi ormai da più di un anno a causa della pandemia di Covid-19, diventano centri vaccinali. Dopo Disneyland, che in California ha messo a disposizione i propri impianti per vaccinare la popolazione, in Italia tocca a Mirabilandia, il parco divertimenti più grande del Paese, che renderà disponibile parte dei propri spazi per allestire un centro vaccini.

“L’attenzione che da sempre abbiamo per il territorio e la sua popolazione ci ha fatto aderire con entusiasmo alla campagna di Confindustria per diventare un centro vaccini – spiega Riccardo Marcante, direttore generale di Mirabilandia -. Avendo grandi spazi all’aperto, stiamo pensando a questa possibilità già da tempo, raccogliendo informazioni e cercando di trovare le giuste modalità operative. Siamo in contatto con le autorità politiche e sanitarie competenti e, in caso di necessità, potremmo mettere a disposizione una vasta area del nostro parcheggio“.

Il parco divertimenti Mirabilandia si trova a 20 Km da Ravenna, a meno di 30 da Forlì e Cesena ed è facilmente raggiungibile da molte località della riviera. Al suo interno sono in corso i lavori per l’avvio della stagione 2021, sperando che finalmente, grazie ai vaccini, i parchi possano riaprire in sicurezza. Nel frattempo però i vertici di Mirabilandia hanno deciso di dare una mano, trasformando il parco in un centro dove si somministrare alla popolazione i vaccini.

Due mesi fa era stata Disneyland a prendere la stessa decisione nella contea di Orange, in California. I parchi a tema del colosso americano sono chiusi dallo scorso marzo a causa delle restrizioni imposte per contrastare la pandemia. Chiusure che hanno innescato forti perdite e spinto la società ad annunciare oltre 32mila licenziamenti che saranno effettuati, secondo le previsioni, nella prima metà del 2021. Da fine gennaio dunque, il parco di Anaheim è diventato un centro di vaccinazione di massa, il più grande dell’intera regione.