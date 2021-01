Disneyland California: da parco divertimenti a centro vaccini anti Covid

Chiuso dallo scorso marzo, il parco divertimenti Disneyland di Orange County diventerà il centro di vaccinazione anti-Covid più grande di tutta la regione.

Il parco divertimenti di Disneyland in California diventerà un centro di vaccinazione anti-Covid. L’annuncio arriva dalla contea di Orange, dove si trova il parco californiano, e dalla stessa Disney.

Molti parchi a tema del colosso americano (tra i quali Disneyland Paris) sono chiusi dallo scorso marzo a causa delle restrizioni imposte per contrastare la pandemia. Chiusure che hanno innescato forti perdite e spinto la società ad annunciare oltre 32mila licenziamenti che saranno effettuati, secondo le previsioni, nella prima metà del 2021.

Tra i parchi che non hanno riaperto c’è quello situato ad Anaheim, nella contea di Orange (California), che entro il prossimo fine settimana subirà una radicale trasformazione: da parco divertimenti a centro di vaccinazione di massa, il piu grande dell’intera regione.

“Disneyland Resort, che è il più grande datore di lavoro della contea di Orange, si è mobilitato per accogliere il primo grande centro di vaccinazione della regione, attuando un lavoro monumentale nel nostro processo di distribuzione dei vaccini“, ha dichiarato il rappresentante della contea, Andrew Do, in attesa della creazione di altri centri vaccinali.

“Disneyland Resort è fiero di aiutare a sostenere la contea di Orange e la città di Anaheim per lottare contro il Covid-19“, ha scritto Pamela Hymel, medico responsabile del parco.

Un aiuto concreto a uno Stato che ha una media di oltre 1.110 morti al giorno (30mila dall’inizio della pandemia. Alla fine di dicembre la California è inoltre diventata il primo Stato con oltre 2 milioni di casi confermati di coronavirus e solo ieri ha registrato un numero di contagi superiore a 30.000.