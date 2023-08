Migranti: il Veneto apre le porte a un'”accoglienza diffusa” con un patto bipartisan Zaia-sindaci Pd che spiazza Salvini

A dispetto delle barricate anti-migranti caldeggiate da Salvini, il coraggioso Governatore leghista del Veneto e i sindaci di centrosinistra della regione stanno sperimentando un protocollo bipartisan di accoglienza diffusa dei migranti da avviare al lavoro per colmare la crescente mancanza di personale delle aziende. E’ un segno che forse il mondo sta cambiando

Di fronte all’emergenza migranti, che nel 2023 con il Governo di centrodestra ha visto l’ingresso in Italia di 73 mila nuovi migranti pari a più del doppio del 2021 quando governava Mario Draghi, affiorano in questi giorni segnali interessanti dal Veneto che vanno incoraggiati. Nella regione del Nordest a mite guida leghista la disperata ricerca di personale da parte delle aziende sta spiazzando ogni giorno di più la cupa ideologia delle barricate anti-migranti del leader nazionale della Lega, Matteo Salvini. Di fronte alla doppia emergenza – migranti che si moltiplicano e che solo in Veneto arrivano a 150-200 ogni giorno e aziende che non trovano il personale che cercano – la saggezza vorrebbe che dalle chiusure anti-migranti si passasse a una politica di “diffusa accoglienza” attraverso l’apertura nei Comuni veneti a piccole quote di migranti che cancelli la vergogna delle tendopoli e degli hub e che, con adeguati programmi di formazione, sia in grado di avviare al lavoro i nuovi arrivati. E’ esattamente quello che ha proposto con un innovativo protocollo il Governatore Zaia con l’appoggio dei sindaci di centrosinistra di Vicenza, Padova e Verona ed è’ il segno che forse il mondo sta cambiando e che la realtà è più forte di tutte le ideologie. Accogliere flussi ordinati di migranti e avviarli al lavoro soddisfacendo così anche le aziende è un paradigma che certamente spiazza la cecità politica di Salvini e dei suoi accoliti ma che può finalmente aprire una strada nuova dove accoglienza e lavoro vanno di pari passo. Ecco perché il Governatore Zaia e i sindaci di centrosinistra che si muovono sulla stessa lunghezza d’onda meritano il giusto apprezzamento.