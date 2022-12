MGM acquisisce Rekord e diventa il primo operatore europeo di calzature tecniche, sportive e outdoor

Clessidra Capital Credit ha supportato la famiglia Foglio/Congiu, affiancata da SIP, Smart Capital e Brixia Finanziaria in qualità di co-investitori, nonché da Banca Ifis, Anthilia Capital Partners e dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo in qualità di finanziatori.

MGM, guidata dall’Amministratore delegato Marco Foglio, ha annunciato l’acquisizione del Gruppo Rekord S.r.l., principale produttore europeo di scarpe tecniche, sportive e outdoor di alta gamma.

Il nuovo Gruppo, nato dalla fusione dei brand, mira a diventare il principale polo produttivo europeo nel segmento delle calzature tecniche outdoor.

La famiglia Foglio/Congiu manterrà la quota di maggioranza.

Il neo gruppo prevede di chiudere l’esercizio 2022 con un fatturato aggregato pro-forma di circa 90 milioni di euro, in forte crescita rispetto al 2021.

L’acquisizione di MGM è stata realizzata attraverso un aumento di capitale eseguito dalla famiglia Foglio/Congiu congiuntamente a Clessidra Capital Credit e ai co-investitori SIP, Smart Capital e Brixia Finanziaria, e l’emissione di un prestito obbligazionario sottoscritto da Clessidra Capital Credit, Banca Ifis, Anthilia Capital Partners e la finanziaria regionale Veneto Sviluppo.

Banca Profilo ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione.

MGM: know-how d’avanguardia a servizio della realtà produttiva Rekord

“Siamo entusiasti di questa operazione, con la quale vogliamo portare il know-how d’avanguardia di quattro generazioni di imprenditoria calzaturiera a servizio della realtà produttiva Rekord con un approccio proattivo e avanguardistico. Il nostro principale obiettivo è quello di rafforzare il servizio offerto dalla realtà produttiva all’attuale clientela ma anche rappresentare un’opportunità vantaggiosa di crescita e ottimizzazione degli sviluppi e della produzione per nuovi potenziali partner commerciali che vorranno affidarsi al nostro Gruppo. Puntiamo dunque alla costruzione di partnership redditizie, basate sull’affidabilità e su elevati standard qualitativi e di specializzazione” ha commentato Marco Foglio, AD del Gruppo MGM.

Rekord: potenziamento finanziario e tecnologico per far fronte alla sempre crescente richiesta di servizi

Per Alcide Giacometti, fondatore e presidente di Rekord “Con quest’operazione l’azienda ha scelto la strada del potenziamento finanziario e tecnologico per far fronte alla sempre crescente richiesta di servizi e per dare respiro a nuovi progetti e all’ampliamento della clientela. La nostra scelta si basa sulla volontà di dare coerenza e continuità al lavoro fatto in questi anni, affidandoci a partner solidi e credibili, votati alla crescita e al consolidamento della leadership acquisita. Personalmente, sarò impegnato in prima linea anche nei prossimi anni nell’attività del gruppo. Tale impegno ha il fine di assecondare il desiderio di continuità nostro e degli investitori che hanno creduto nel valore di Rekord e che oggi hanno scelto di infondervi nuova linfa, mettendosi al servizio di un mercato dall’inestimabile potenziale di crescita”.