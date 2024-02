Meteo weekend: sole, nebbia e caldo anomalo ma ancora per poco. Ecco quando tornerà il freddo inverno

Il primo weekend di febbraio si preannuncia stabile, con sole e un clima sorprendentemente mite, particolarmente fuori dagli schemi in montagna. Ma da venerdì 9 potrebbe cambiare tutto

Mentre ci lasciamo alle spalle gennaio e diamo il benvenuto a febbraio, il meteo continua a regalarci sorprese. Secondo gli esperti il freddo non è pronto a cedere il passo, promettendo ancora spettacolari nevicate nelle prossime settimane con il ritorno di aria atlantica sulla nostra penisola. E anche se i supercalcolatori meteo iniziano a suggerire il ritorno del freddo a partire dal 9 febbraio, il fine settimana sembra volerci regalare un ultimo, almeno per il momento, assaggio di primavera. Ma è ancora presto per saperlo.

Nonostante la presenza dell’anticiclone africano, il cielo non sarà sempre limpido come ci si potrebbe aspettere durante la stagione invernale. L’accumulo di umidità negli strati bassi dell’atmosfera favorisce la formazione di nubi basse e nebbie persistenti, specialmente in alcune valli e nella vasta distesa della Pianura Padana. Qui, le temperature scendono a causa dell’assenza di raggi solari, creando condizioni ideali per le inversioni termiche.

Meteo weekend 3-4 febbraio: che tempo farà?

Sabato 3 febbraio si preannuncia come una giornata mite. Ma attenzione, perché sotto l’alta pressione potrebbero farsi avanti fitte nebbie soprattutto in Pianura Padana. Le temperature subiranno un lieve aumento al Centro-Nord con valori oltre la norma eccetto nelle aree più nebbiose della Valpadana e zero termico in risalita oltre i 3500 metri sulle Alpi occidentali. Nello specifico:

Al Nord: giornata soleggiata, con possibili nebbie.

Al Centro: sole e clima piacevole.

Al Sud: giornata soleggiata e mite.

Domenica 4 febbraio arriva il Libeccio sul Mar Ligure che spingerà umidità e nuvole verso Liguria di Levante ed Alta Toscana, portando con sé la possibilità di qualche pioviggine. Temperature minime in generale rialzo, massime in leggero calo al Nord-Ovest, in aumento al Sud e in Sicilia; valori sempre miti per il periodo che persiste persino sulle vette più alte, sfiorando i 10 gradi a 2000 metri. Nel dettaglio:

Al Nord: prevalentemente soleggiato con possibili nebbie; nubi in Liguria.

Al Centro: nubi in Toscana con possibilità di pioviggine; sole altrove.

Al Sud: giornata soleggiata e mite.

Dal 9 febbraio: addio caldo, bentornato inverno

Nonostante il weekend prometta un assaggio di primavera, l’anticiclone africano sembra destinato a sgonfiarsi a partire da venerdì 9 febbraio. Le previsioni indicano piogge e neve al Nord, e un progressivo peggioramento in tutta la Penisola, segnando un deciso ritorno dell’inverno a pieno titolo.