Ardian e Prelios Sgr ottengono un green loan da 50 milioni di euro da Crédit Agricole Cib per due immobili a Milano

Le caratteristiche ESG e architettoniche di entrambi gli edifici hanno permesso di locarli a primari tenant italiani ed internazionali e di strutturare un finanziamento secondo i Green Loan Principles della Loan Market Association

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato diffuso da Ardian e Prelios SGR.

Ardian, società di investimento in private markets leader a livello globale e Prelios SGR, tra le principali SGR italiane immobiliari e mobiliari, hanno ottenuto un green loan da 50 milioni di euro da Crédit Agricole Corporate & Investment Banking (Crédit Agricole CIB) Milan Branch, che ha agito in qualità di Mandated Lead Arranger, Underwriter, Bookrunner e Green Structuring Advisor and Coordinator. Il green loan è a favore di AREEF 2, la Sicaf multi-comparto interamente controllata da Ardian e gestita da Prelios SGR, e ha l’obiettivo di rifinanziare i due immobili di piazza Fidia 1 e di via Roncaglia 12 a Milano.

I due edifici sono stati oggetto di un importante piano di riqualificazione secondo i più elevati standard internazionali, in primis quelli relativi a well-being ed efficientamento energetico. Le eccezionali caratteristiche ESG e architettoniche di entrambi gli edifici hanno permesso ad AREEF 2 SICAF di ottimizzare la gestione degli asset locandoli a primari tenant nazionali e internazionali e di ottenere un finanziamento a condizioni favorevoli. Questo conferma l’efficacia della strategia Build-to-Green+ di Ardian che continua a garantire ottime performance contribuendo alla stabilizzazione del portafoglio.

‘Primo Building’, l’immobile di Piazza Fidia 1, si estende su circa 8.725mq di GLA distribuiti su 11 piani, con destinazione prevalentemente uffici, ed è stato completamente ristrutturato sulla base di un progetto dell’architetto Stefano Belingardi. L’immobile è uno dei pochi edifici esistenti classificati come NZEB (Nearly Zero Energy Building), è più efficiente del 34% rispetto a un immobile standard di grado A, ha quattro certificazioni ESG (LEED Platinum, BREAAM Very Good, WELL Silver, WIREDSCORE Certified), ed è allineato all’accordo di Parigi per quanto riguarda i target di emissioni di CO2. Oggi è l’headquarters milanese di Satispay.

L’immobile di via Roncaglia 12, che ha di recente vinto il “Premio Architettura e urbanistica 2023” di Urbanfile, ha una superficie di 7.664mq su 10 piani con destinazione prevalentemente ad uso uffici, ed è stato interamente ristrutturato su progetto dello studio di architettura Garretti Associati. Vanta le certificazioni LEED Platinum e BREAAM Very Good ed è anch’esso già conforme all’accordo di Parigi per le emissioni di CO2. L’edificio è quasi completamente affittato a tenant nazionali e internazionali di alto standing.

Advisor

Advisor legali Crédit Agricole CIB: Gianni & Origoni (GOP)

Advisor legali SICAF: Chiomenti

Profili di diritto immobiliare: PedersoliGattai

Due Diligence tecnica: Yard REAAS

Due Diligence ESG: Arup

Studio Notarile: Cortucci Nardi Notai Associati

