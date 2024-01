Meteo weekend: l’inverno alza di nuovo la testa con freddo, neve e vento. Quanto durerà?

Un fine settimana gelido si prospetta sull’Italia, con nevicate e un brusco calo delle temperature in tutto il Paese. Tuttavia, a partire dalla prossima settimana, è previsto un nuovo stop all’inverno

L’inverno piomba sull’Italia nel weekend con neve, pioggia e vento. Quindi, da un anticipato assaggio di primavera, ci troveremo catapultati nuovamente nell’inverno rigido, con neve attesa a quote molto basse. Ma quanto durerà? Secondo gli esperti, in realtà, si tratta solo di una piccola parentesi: dalla prossima settimana potremmo assistere a un nuovo aumento delle temperature, riportando lo zero termico a livelli estivi fino a 3500 metri.

Un flusso artico-continentale ha invaso l’Italia facendo crollare le temperature al di sotto della media, con valori che scenderanno anche sotto lo zero, talvolta accompagnato da robusti venti di bora, tramontana e grecale con la neve in Appennino fino a quote collinari. Nel Nord-Est e nelle regioni centrali si verificheranno piogge e rovesci, ma di intensità modesta. Col passare delle ore, il maltempo si intensificherà nelle regioni di Sardegna, Sicilia ed estremo Sud. L’Italia così piomberà nel vero inverno, anche se già domenica l’alta pressione riconquisterà velocemente tutto il Paese riportando meteo stabile anche all’estremo Sud dopo residui strascichi d’instabilità.

Meteo: che tempo farà nel weekend?

Per sabato 20 gennaio 2024 sole al Nord e su Toscana con schiarite nel corso della giornata anche nel resto del Centro e in Sardegna. Nuvole sparse caratterizzeranno il Sud e la Sicilia, con il rischio di piogge concentrato tra Abruzzo, basso Lazio, Molise, Sud, Sicilia settentrionale e Sardegna. L’Appennino vedrà ancora la caduta di neve anche in collina, ma dal pomeriggio la dama bianca è attesa anche al Sud e in Sicilia. I venti settentrionali saranno forti tra Nord e Nordest, mentre i mari saranno molto mossi o agitati, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Dopo l’invasione gelida prevista per sabato, a partire da domenica 21 il meteo dovrebbe stabilizzarsi, regalando un cielo soleggiato su gran parte d’Italia, sebbene il clima rimarrà invernale. Ci sarà da battere i denti anche al Centro con valori intorno allo zero a Firenze, Roma e l’Aquila. Nel Sud, le temperature massime potrebbero persistere al di sotto della media stagionale, mentre nel resto del Paese si prevede una lieve risalita delle massime. Al Nord, tuttavia, persiste l’alto rischio di gelate nelle prime ore del mattino.

In seguito, un’area di alta pressione si appresta a stabilizzarsi sull’Italia, regalando giornate soleggiate e un clima che preannuncia l’inizio della primavera, senza la minaccia di piogge.