Meteo weekend: ancora sole con temperature oltre la media, ma dalla prossima settimana torna la pioggia

Previsioni meteo per il weekend caratterizzate da un tempo primaverile, ma ancora per poco: da martedì 20 febbraio potrebbe tornare il maltempo

Clima mite e sole per il weekend 17-18 febbraio. Secondo gli esperti, la “primavera di febbraio” è destinata a proseguire per tutto il fine settimana, con solo qualche nuvola alta di passaggio e possibilità di nebbie, soprattutto nelle pianure settentrionali. Le temperature rimarranno piuttosto miti, con valori che saranno superiori alla media stagionale di circa 6-8 gradi. Tuttavia, questo weekend anomalo (dal punto di vista meteo) sembra aprire le porte a una seconda metà di febbraio imprevedibile e movimentata, soprattutto al Centro-Sud, anche se al momento non sembra comportare temperature rigide né molta neve, che dovrebbe limitarsi soprattutto alle montagne. Ma nel frattempo, vediamo le previsioni meteo per il weekend.

Previsioni meteo weekend 17-18 febbraio

Per sabato 17 febbraio al Nord: al mattino, prevalenza di cieli poco nuvolosi, con possibili foschie o nebbie lungo la valle del Po. Nel pomeriggio, cieli sereni o poco nuvolosi senza variazioni significative. In serata, tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al Centro: tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e notte, condizioni simili con presenza di cieli sereni, ma possibili nubi basse lungo le coste adriatiche. Al Sud e sulle Isole: al mattino tempo stabile con sole prevalente, tranne su Sicilia e Sardegna, dove possono verificarsi piovaschi. Nel pomeriggio, possibilità di copertura nuvolosa sulle Isole Maggiori. In serata, cieli sereni o poco nuvolosi.

Domenica 18 febbraio al Nord: al mattino previste foschie o nebbie sulla Pianura Padana, mentre altrove cieli sereni. Nel pomeriggio, tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla serata, possibili nebbie e nubi basse, con qualche pioggia nella notte al Nord-Ovest. Al Centro: domenica caratterizzata da tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e notte, possibile aumento di nuvolosità. Al Sud e sulle Isole: tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, possibili nuvolosità in aumento, ma senza piogge.

Meteo: da martedì 20 febbraio cambia tutto

La prossima settimana si prospetta con un cambiamento nelle condizioni meteorologiche: un’onda di aria relativamente più fresca porterà molte nubi già da lunedì 19 febbraio su Marche e Abruzzo, con piogge che raggiungeranno rapidamente il Sud in serata. Le regioni più fortunate saranno Lombardia, Piemonte e Liguria, dove il clima sarà insolitamente mite durante il giorno.

Martedì 20 febbraio, correnti più fresche provenienti dai Balcani porteranno maltempo su Puglia, Basilicata e Calabria, con piogge che coinvolgeranno anche il nord della Sicilia e le zone interne della Campania. Al Nord e nel resto del Centro, invece, prevarrà il bel tempo.

Guardando più avanti, il prossimo weekend si prevede l’arrivo di un forte maltempo. Ma ancora è presto per dirlo.