Meteo, tornano sole e caldo ma per poco: in arrivo una nuova ondata di maltempo

L’anticiclone riporta caldo e sole, ma con qualche temporale locale. Domenica 25 agosto, temporali intensi colpiranno il Nord e potrebbero estendersi ad altre regioni

L’anticiclone africano è pronto a fare il suo grande ritorno, portando caldo e sole su gran parte d’Italia. Dopo la pausa dal grande caldo dovuta all’arrivo di aria fredda dal Nord Europa, da giovedì 22 agosto, il tempo si stabilizzerà con cieli sereni, anche se qualche rovescio potrà interessare le Alpi settentrionali e le zone tra Lazio e Abruzzo. Sebbene l’anticiclone non sarà particolarmente intenso, le temperature potrebbero raggiungere i 38 gradi in alcune aree, come in Sardegna. Il bel tempo continuerà anche venerdì 23 agosto e durante il weekend. Tuttavia, domenica 25 agosto una nuova perturbazione potrebbe portare temporali intensi al Nord Italia, con effetti anche su altre regioni all’inizio della settimana successiva.

Previsioni meteo: che tempo farà nel weekend?

Giovedì 22 agosto, l’anticiclone africano garantirà una giornata di bel tempo, con cieli sereni su gran parte d’Italia. Alcune nuvole potrebbero causare brevi rovesci pomeridiani tra Lazio e Abruzzo. Al Nord, il tempo sarà per lo più poco nuvoloso, ma con possibilità di rovesci tra Piemonte e Lombardia. Le temperature massime varieranno tra 27 gradi ad Aosta e Torino e 31-32 gradi a Milano e Bologna. Al Centro e in Sardegna, il sole prevarrà, con temperature che raggiungeranno i 35 gradi a Firenze e i 33 gradi a Roma. Al Sud e in Sicilia, il tempo sarà asciutto con poche nuvole e temperature massime tra 28 gradi a Potenza e 33 gradi a Napoli.

Da venerdì a domenica, il bel tempo continuerà. Venerdì 23 agosto, si potranno verificare temporali pomeridiani sui rilievi appenninici e nelle zone interne della Sicilia. Sabato 24 agosto, l’anticiclone africano porterà un’ondata di caldo, con temperature superiori ai 32 gradi al Nord e fino a 36-37 gradi al Centro-Sud e nelle Isole Maggiori. Questo caldo intenso potrebbe causare eventi meteo estremi, come grandinate e nubifragi, soprattutto al Nord, dove i contrasti tra il caldo africano e le fresche correnti dal Nord Europa potrebbero generare forti temporali. Domenica 25 agosto, il caldo e il sole prevarranno su gran parte d’Italia, ma ci saranno possibilità di temporali sulle Alpi e lungo i confini. Dopo questa giornata, il caldo moderato e le piogge continueranno, con la perturbazione che potrebbe estendersi a altre regioni all’inizio della settimana successiva, seguita da un ritorno del bel tempo verso la fine del mese.