Meteo, tempo instabile con freddo, pioggia e temporali per tutto aprile: quando arriva il caldo?

Tutto aprile sta trascorrendo in un contesto decisamente instabile e con temperature al di sotto della media stagionale, ma a breve la possibilità di una grande svolta

Temperature più basse del normale, temporali e grandine: tutto aprile sta trascorrendo in un contesto decisamente anomalo dal punto di vista meteo. Le correnti d’aria fredda in arrivo dalla Norvegia hanno portato neve sulle Alpi anche al di sotto dei mille metri e precipitazioni sulle regioni, soprattutto quelle del Centro e del Sud. Ma quando finisce l’inverno? E soprattutto, quando arriva il caldo? Secondo gli esperti del Meteo.it non manca molto: il conto alla rovescia è già iniziato e potrebbe arrivare la grande svolta nella parte conclusiva del mese. Ma andiamo con ordine e vediamo la possibile evoluzione del meteo.

Maltempo, domenica 16 aprile allerta meteo gialla in 10 regioni

Allarme maltempo sull’Italia, con forti piogge e temporali, raffiche di vento e possibili grandinate soprattutto nel Centro-Sud. Per questo motivo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di oggi, domenica 16 aprile, l’allerta meteo gialla per 10 regioni: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Meteo: quando arriva il caldo?

Piogge e temporali saranno protagonisti anche nei primi giorni della settimana che va dal 17 al 23 aprile. Si tratterà di fenomeni che risulteranno più diffusi al Centro-Sud e sul settore adriatico, mentre al Nord il tempo rimarrà sereno, a causa della maggiore distanza dal fulcro del nucleo depressionario a carattere freddo.

L’area ciclonica tenderà però piano piano ad indebolirsi. Verso metà della prossima settimana l’instabilità si dovrebbe ridimensionare almeno nelle regioni del Centro-Sud, mentre il maltempo potrebbe risultare temporaneamente più vivace, per via di un altro nucleo freddo, appena a Nord delle Alpi.

I presupposti per un cambiamento parrebbero esserci proprio dal prossimo weekend, e salvare così il ponte del 25 Aprile, quando l’anticiclone africano potrebbe rompere gli indugi. E anche le temperature inizieranno a risalire.

Sono solo ipotesi, ma se l’evoluzione dovesse essere questa non è da escludere che la primavera possa essere scavallata direttamente con l’arrivo del primo vero caldo quasi estivo sull’Italia.