Meteo, tempo “ballerino” fino a Pasqua: temperature in picchiata anche di 10 gradi

L’aria fredda è arrivata nel nostro Paese e sta causando un sensibile crollo delle temperature, specie al Centro-Sud e in montagna. Ecco le previsioni meteo della settimana

Primavera in soffitta e di punto in bianco siamo piombati nuovamente in inverno. Anzi, secondo le previsioni del Meteo.it le basse temperature di questi giorni sono state raggiunte raramente durante la stagione invernale. Oltre al freddo troviamo anche condizioni meteo instabili specie al Centro e al Sud, con temporali e fiocchi di neve fino a bassa quota. Quel che sembra certo (perché con il meteo di questi tempi è tutto dire) è che sarà una Pasqua fredda, specialmente durante la notte, poi le temperature massime tenderanno a risollevarsi un po’.

A riportare l’Italia in inverno è l’aria polare dalla Norvegia, che è entrata nel nostro Paese attraverso la Porta della Bora con venti tesi da Nord-Est. Il risultato sono temporali, locali grandinate, neve fino a quote collinari al Sud e un calo drastico delle temperature: le massime scenderanno ovunque anche di 5-10 gradi, mentre le minime potrebbero scivolare pericolosamente sottozero in Val Padana con il rischio di gelate tardive.

Previsioni meteo fino a Pasqua e Pasquetta

Giovedì 6. Dopo un mercoledì caratterizzato da freddo e pioggia, il tempo migliorerà ovunque, soprattutto al Nord, mentre saranno più intense le gelate tardive in pianura: non si escludono valori sottozero in Pianura Padana e anche nelle vallate interne delle regioni centrali, in particolare tra Toscana ed Umbria. Al Sud temperature più instabili solo sul basso Tirreno.

Venerdì 7. Un nuovo ciclone dal Nord Europa raggiungerà il settore settentrionale italiano: una buona notizia contro la siccità: sono previste abbondanti piogge in pianura e nevicate in montagna, soprattutto sul Nord-Ovest, il versante più secco da mesi. Dal pomeriggio, questo ciclone scivolerà velocemente verso Toscana, Umbria ed Alto Lazio lasciando quasi subito il Nord-Ovest. Al sud invece il tempo sarà soleggiato. Temperature in lieve rialzo ma clima comunque freddo per il periodo.

Sabato 8. Previsto maltempo dal Lazio fino a gran parte del Sud, con rovesci sparsi alternati a schiarite.

Al momento Pasqua e Pasquetta sembrano “fuori pericolo” sebbene con temperature sotto la media. Sarà incerta solo al Sud con rovesci sparsi.