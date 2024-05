Meteo settimana, l’Italia si spacca in due: maltempo al Nord con forti temporali, sole e caldo estivo al Sud

Per tutta la settimana l’Italia sarà divisa in due: al Nord ci saranno temporali, talvolta violenti con rischio di grandine; al Sud, invece, un’ondata di caldo africano farà impennare le temperature oltre i 30 gradi

Questa settimana il meteo spacca l’Italia in due: piogge e forti temporali al Nord e caldo africano al Sud, dove le temperature supereranno di gran lunga i 30 gradi. E al Centro? Ci saranno acquazzoni e temporali, soprattutto sulla Toscana e sulle regioni adriatiche. Invece, nel Lazio, il cielo sarà più aperto e il rischio di pioggia sarà minore.

Meteo, le previsioni per la settimana di metà maggio

Il maltempo farà sentire i primi segnali già oggi, lunedì 13 maggio, quando una grande area di bassa pressione, spinta dai venti atlantici, attraverserà rapidamente l’Europa settentrionale e centrale per poi dirigersi verso il Mediterraneo. Le prime piogge interesseranno le zone alpine, estendendosi nel corso del giorno a tutto il Nord-Ovest, mentre altrove il tempo rimarrà generalmente asciutto, sebbene con annuvolamenti e qualche pioggia isolata sulle aree appenniniche interne. Da martedì 14 maggio le piogge si estenderanno gradualmente anche alla Liguria e all’Emilia. Anche Toscana, Umbria e Marche saranno interessate da pioggia e rovesci, con possibili piovaschi pomeridiani sulle zone interne del Centro-Sud.

Ma non sarà solo il maltempo a caratterizzare questa settimana di metà maggio: a causa della rotazione delle correnti intorno al minimo di pressione, secondo gli esperti, arriverà un’aria molto calda dal deserto del Sahara, portando temperature elevate nelle regioni centrali e meridionali. Temperature massime che potrebbero arrivera a 35 gradi in Calabria e Puglia e superarli nelle zone interne della Sicilia, specialmente giovedì 16 maggio dove i venti di scirocco soffieranno e renderanno i mari mossi. Farà molto caldo anche sul resto delle regioni meridionali e sembrerà di essere piombati in estate anche su buona parte del Centro, con valori prossimi ai 30 gradi in città come Roma.

Tuttavia, questo contrasto tra aria calda e fredda potrebbe generare localmente fenomeni di grandinate improvvisi. La situazione sarà simile anche venerdì 17 maggio, con instabilità diffusa al Nord e precipitazioni anche al Centro, mentre al Sud persisterà il caldo estivo.

Previsioni meteo per il weekend 18 e 19 maggio

Difficile fin da ora fare un pronostico, ma secondo le previsioni meteo il prossimo weekend si prevedono ancora piogge al Nord tra sabato e domenica, ma il maltempo si potrebbe estendere anche al Centro Sud, con possibili rovesci anche in Toscana e sulle Isole meridionali, come Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Ma è ancora presto per avere un quadro sicuro.