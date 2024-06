Nvidia sorpassa Apple e diventa la seconda società più capitalizzata al mondo, alle spalle solo di Microsoft

Nvidia ha raggiunto un nuovo record storico, superando la soglia dei 3 trilioni di dollari nella capitalizzazione di mercato e diventando la seconda azienda di maggior valore dopo Microsoft

Nvidia, il colosso americano dei chip per l’intelligenza artificiale, ha conquistato una posizione di prestigio nella scena finanziaria mondiale, superando Apple e avvicinandosi pericolosamente a Microsoft in termini di capitalizzazione di mercato. Questo storico sorpasso segna un momento epocale nel panorama tecnologico e finanziario, evidenziando il ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale nell’economia globale e nella finanza mondiale.

Mercoledì 5 giugno, al termine della sessione a Wall Street, il titolo Nvidia ha registrato un balzo del 5%, chiudendo con una capitalizzazione di mercato di 3,019 trilioni di dollari, superando di poco i 2,99 trilioni di Apple. Nel corso degli ultimi cinque anni, il titolo del gigante americano dei chip ha registrato un impressionante aumento del 3.224%. Con questo exploit, Nvidia ha superato Apple, divenendo così la seconda azienda più capitalizzata ma il re della collina resta Microsoft, con una capitalizzazione di mercato da capogiro di 3,15 trilioni di dollari.

La debolezza di Apple e la forza di Nvidia

Il trionfo di Nvidia non è stato un caso isolato, ma piuttosto il culmine di una corsa impressionante che l’azienda ha intrapreso negli ultimi anni. Sin dall’inizio del 2024, il titolo di Nvidia ha registrato un incredibile aumento del 146%, alimentato dalla crescente domanda di chip per l’intelligenza artificiale sui mercati globali.

L’azienda ha saputo anticipare questa tendenza, investendo in modo strategico nella progettazione e produzione di chip specificamente progettati per l’IA. Questo approccio ha pagato dividendi enormi, consentendo a Nvidia di diventare il punto di riferimento nel settore dei chip per l’intelligenza artificiale e di conquistare una posizione di predominio sulla scena finanziaria mondiale.

Il sorpasso di Nvidia su Apple non è stato solo il risultato della crescita esplosiva dell’azienda dei chip, ma anche del rallentamento delle prestazioni di Apple sul mercato. Mentre Nvidia ha saputo capitalizzare appieno sull’entusiasmo per l’intelligenza artificiale, Apple ha dovuto affrontare una domanda stagnante per iPhone e una concorrenza agguerrita sul mercato cinese degli smartphone.

Prospettive future

Mentre Nvidia festeggia il suo trionfo sulla scena finanziaria mondiale, le prospettive future sembrano promettenti. Con la crescente adozione dell’intelligenza artificiale in una vasta gamma di settori e l’importanza sempre maggiore dei chip specializzati, Nvidia sembra ben posizionata per mantenere la sua leadership e continuare la sua corsa verso nuovi traguardi. Resta da vedere se riuscirà a superare anche Microsoft e conquistare la vetta assoluta della Borsa, ma una cosa è certa: Nvidia ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nel mondo della tecnologia e della finanza.