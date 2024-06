Unipol raggiunge il 95% del capitale di UnipolSai

Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF relativa alle Azioni Residue di UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Unipol.

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) promossa da Unipol Gruppo S.p.A.(l’“Offerente” o “Unipol”), ai sensi dell’art. 102 e seguenti del TUF, come successivamente modificato e integrato, sulla totalità delle azioni ordinarie (le “Azioni”) di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o l’“Emittente”), diverse da quelle già detenute, direttamente e indirettamente, dall’Offerente e dalle Azioni Proprie detenute, direttamente e indirettamente, da UnipolSai, l’Offerente comunica che, per effetto delle Richieste di Vendita relative ad Azioni Residue ricevute oggi nell’ambito della Procedura di Sell-Out, è stata superata la soglia del 95% del capitale sociale dell’Emittente rilevante, tra l’altro, ai fini del Diritto di Acquisto.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 23052 del 27 marzo 2024 e pubblicato in data 5 aprile 2024 (il “Documento di Offerta”), ovvero nel comunicato emesso in data 31 maggio 2024 con il quale l’Offerente ha annunciato corrispettivo, modalità e termini per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF tramite la Procedura di Sell-Out (il “Comunicato del 31 maggio 2024”). Il Documento di Offerta, il Comunicato del 31 maggio 2024 e ogni altro comunicato emesso dall’Offerente in relazione all’Offerta sono disponibili, tra l’altro, sul sito internet dell’Offerente.

In particolare, sulla base delle informazioni fornite da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento per la Raccolta delle Adesioni, nell’ambito della Procedura di Sell-Out sono state presentate, alla data odierna, Richieste di Vendita per n. 2.875.876 Azioni Residue le quali – sommate alle n. 2.685.866.801 Azioni già detenute direttamente e indirettamente dall’Offerente prima dell’inizio della procedura, incluse le n. 179.631 Azioni Proprie detenute, direttamente e indirettamente, dall’Emittente alla data odierna (che – ai fini del calcolo della partecipazione di cui all’art. 108, comma 1, del TUF – devono essere aggiunte alla partecipazione dell’Offerente (numeratore) senza essere

2 dedotte dal capitale sociale dell’Emittente (denominatore) – porteranno l’Offerente a detenere complessivamente n. 2.688.742.677 Azioni, pari al 95,018% del capitale sociale di UnipolSai.

Alla luce di quanto sopra, risultano verificati i presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, TUF.

Pertanto, all’esito della Procedura di Sell-Out attualmente in corso, che terminerà in data 21 giugno 2024 e la cui data di pagamento sarà il 28 giugno 2024, l’Offerente darà corso alla Procedura Congiunta relativamente alle Azioni Residue eventualmente ancora in circolazione alla Data di Pagamento del Corrispettivo del Sell-Out, i cui termini saranno concordati con Consob e Borsa Italiana ai sensi dell’art. 50-quinquies, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento Emittenti e che comporterà il trasferimento all’Offerente della proprietà di tali Azioni.

Per ulteriori informazioni sulla Procedura di Sell-Out in corso, nonché sulla futura Procedura Congiunta, si rinvia a quanto già indicato nel Comunicato del 31 maggio 2024. Come ivi precisato, l’Offerente emetterà nei modi e nei termini di legge un comunicato sui risultati provvisori della Procedura di Sell-Out, in cui saranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni oggetto della Procedura Congiunta (in termini assoluti e percentuali); (ii) le modalità e ai termini della Procedura Congiunta; nonché (iii) la procedura e la tempistica del Delisting. Tali informazioni verranno successivamente confermate nel comunicato relativo ai risultati definitivi della Procedura di Sell-Out, che sarà emesso entro le 7:29 del 27 giugno 2024.

