Van Gogh: i “Girasoli” di Filadelfia per la prima volta dagli Stati Uniti alla National Gallery di Londra

La National Gallery di Londra oltre a celebrare quest’anno il 200° anniversario della Galleria, “Van Gogh: Poeti e Amanti” celebra anche il centenario dell’acquisizione da parte della Galleria dei Girasoli e della Sedia di Van Gogh (1888), due dei suoi quadri più famosi, nel 1924. La mostra si terrà dal 14 Settembre 2024 al 19 gennaio 2025



La mostra esplorerà come le scelte di Van Gogh per queste opere riflettono il suo pensiero sulla pittura in serie, i suoi ripetuti riferimenti nelle lettere ai pendenti, il suo uso degli opposti o dei contrasti per creare armonia e coesione. L’artista continuò a perseguire queste idee più tardi a Saint-Rémy, quando le sue opere divennero sempre più conosciute nei circoli d’avanguardia.

I “Girasoli” di Filadelfia furono inizialmente lasciati agli amici di Van Gogh, i coniugi Ginoux ad Arles e furono acquistati da Carroll Tyson, di Chestnut Hill Philadelphia, nel 1935, prima di essere acquisiti dal Philadelphia Museum of Art nel 1963. Il dipinto “Girasoli” di Londra fu inviato al fratello di Van Gogh, Theo, nel maggio 1889 e rimase in famiglia fino all’acquisto del dipinto da parte della National Gallery nel 1924. I due quadri non furono mai esposti insieme e, quindi, si trovavano nello studio dell’artista quando furono insieme per l’ultima volta.

I Girasoli esposti insieme per ricreare l’idea di Van Gogh



Vincent van Gogh, ‘Sunflowers’, 1888 Vincent van Gogh, ‘Sunflowers’, 1889. The Mr. and Mrs. Carroll S. Tyson, Jr., Collection (1963-116-19) © Philadelphia Museum of Art

Mentre i Girasoli della National Gallery furono dipinti nell’agosto del 1888, la versione di Filadelfia fu eseguita ad Arles nel gennaio 1889, riaffermando la continua fascinazione dell’artista per queste nature morte. I due “Girasoli” saranno esposti accanto a “La Berceuse” (1889), la sua Ritratto simbolico di donna con cordone da culla, importantissimo prestito del Museum of Fine Arts, Boston, Stati Uniti. Mesi dopo aver dipinto questi quadri, mentre si trovava a Saint-Rémy, vicino ad Arles, Van Gogh discusse la possibile sistemazione dei quadri per l’esposizione e inviò uno schizzo a suo fratello Theo in una lettera della fine di maggio 1889. Mentre era ad Arles, Van Gogh dipinse per la prima volta diversi ritratti di Agostino Roulin.

Cinquanta opere da tutto il mondo

Questa prima mostra della Galleria dedicata a Vincent van Gogh (1853‒1890) sarà anche la prima a concentrarsi sulle trasformazioni fantasiose dell’artista. Conterrà oltre 50 opere e prestiti provenienti da musei e collezioni private di tutto il mondo, tra cui importanti dipinti del Museo Kröller Müller, Otterlo, Paesi Bassi, del Museo Van Gogh, Amsterdam e del Musée d’Orsay, Parigi. Gruppi delle tele e delle opere su carta più ambiziose di Van Gogh esploreranno il processo creativo dell’artista e le sue fonti di ispirazione.

Le opere della National Gallery

Vincent van Gogh, ‘Lullaby: Madame Augustine Roulin Rocking a Cradle (La Berceuse)’, 1889. Bequest of John T. Spaulding (48.548) © Museum of Fine Arts, Boston

Oltre a “Girasoli” e “La sedia di Van Gogh”, la Galleria possiede altri dipinti importanti di grande significato per la rivalutazione di Van Gogh da parte della mostra in un momento chiave della sua carriera: Campo di grano con cipressi (1889) acquisito nel 1923, e Erba lunga con Farfalle (1890), entrato in collezione nel 1926. Soffermandosi sul periodo trascorso da Van Gogh ad Arles e Saint-Rémy in Provenza (1888‒1890), la mostra indaga l’affascinante pratica dell’artista di trasformare i luoghi che incontrava in spazi idealizzati nella sua arte, creando così un quadro profondamente risonante e poetico per la sua opera. Ad Arles, ad esempio, Van Gogh designò il parco pubblico di fronte alla Casa Gialla (in cui, nel 1888, Van Gogh affittò quattro stanze) come Giardino dei Poeti, immaginando i poeti rinascimentali italiani Petrarca e Boccaccio che vi passeggiavano. Alcuni dei dipinti e dei disegni più gloriosi di Van Gogh dell’epoca sono associati a questa idea e coppie di amanti compaiono in dipinti come Notte stellata (Musée d’Orsay, Parigi, 1888). Nel maggio e nel giugno del 1889, dopo essere stato ricoverato all’ospedale Saint-Paul-de-Mausole di Saint-Rémy, Van Gogh immaginò il giardino incolto del manicomio come un luogo appartato per gli innamorati. Dipinse composizioni spettacolari raffiguranti vedute dei giardini.