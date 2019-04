Meteo: sabato col sole ma domenica torna la pioggia

Torna il sereno sull’Italia, dopo una settimana, quella di Pasqua e del 25 aprile, contrassegnata da tempo instabile e precipitazioni, soprattutto al Nord ma nella prima fase anche al Centro-Sud. Il ponte della Liberazione, iniziato non tanto bene sotto il profilo meteorologico, si chiuderà invece bene, con sole su tutta la Penisola, isole comprese, nella giornata di sabato 27 aprile, anche se il tempo si guasterà di nuovo domenica 28 – stando alle previsioni pubblicate sul sito dell’Aeronautica Militare -, con residue piogge, seppur soltanto al Nord-Est e in Emilia-Romagna. Anche le temperature, che in questi giorni soprattutto al Nord sono scese sotto le medie stagionali (in alcuni casi con medie autunnali, ben al di sotto dei 20 gradi), risaliranno un po’ ovunque, superando i 20 gradi soprattutto nella giornata di sabato.

Un po’ più fresco invece domenica, per il passaggio di una nuova perturbazione che però come detto porterà piogge solo in alcune regioni del Centro-Nord. Le precipitazioni saranno di minore intensità di quelle dei giorni scorsi, che avevano portato a un’allerta gialla in ben 6 Regioni nella giornata di venerdì 26: stavolta l’allerta, sempre di colore giallo (quello che rappresenta pericoli di dimensioni minori in una scala che poi prevede l’arancione e il rosso), riguarderà solo la parte settentrionale della Lombardia, nella notte tra sabato e domenica. La settimana prossima inizierà invece all’insegna del tempo variabile, con poco sole e rischio di piogge al Nord-Est, in Liguria e in diverse regioni del Centro-Sud.