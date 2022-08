Meteo: piogge e temporali al Nord, caldo al Sud. Nel weekend torna il bel tempo senza eccessi

Il tempo è previsto molto buono per il penultimo weekend di agosto, quello che per milioni di italiani segnerà il rientro a casa – Ecco le previsioni meteo

Temporali, grandine, venti a 50 km orari, fulmini e caldo fino a 44 gradi: un meteo a dir poco ballerino quello di questi giorni. Dopo la violenta burrasca di metà agosto in arrivo su tutto il Centro-Nord ed il caldo opprimente al Sud con 44 gradi percepiti, il tempo non potrà che migliorare: nel penultimo weekend di agosto è attesa la fine di questa fase semi-tropicale con sole e temperature gradevoli quasi ovunque. Fino a sabato mattina mare localmente agitato intorno alla Sardegna.

Difatti, il meteo.it prevede l’allontanamento della violenta perturbazione atlantica verso i Balcani ed il contemporaneo ritiro dell’Anticiclone Africano, dal meridione verso la Tunisia. Due elementi che lasceranno l’Italia in un limbo pressorio. È il paradigma di questa estate 2022 e del cambiamento climatico: con la presenza di temperature mediamente sopra la media, ed il prolungamento del periodo favorevole alle ondate di calore, contrastati da poderosi nubifragi, con rovesci di pioggia eccessivi in tempi molto brevi. Un clima decisamente tropicale.

Da una parte il mare caldo, con temperatura dell’acqua elevate (a 30 gradi), fornisce calore, umidità ed energia alle celle temporalesche, dall’altro i terreni colpiti dalle ondate di caldo e dalla siccità, sempre più frequente, non permettono una buona infiltrazione delle acque meteoriche.

Ma questa pausa estiva non durerà a lungo. Già tra sabato e domenica le condizioni meteo torneranno più stabili e soleggiate, pur permanendo alcuni disturbi causati da un ulteriore afflusso di correnti fresche da nord, con qualche temporale a carattere episodico. Ma vediamo nel dettaglio cosa aspettarci da questo ultimo weekend di agosto.

Previsioni meteo ultimo weekend di agosto: sabato 20 e domenica 21

Venerdì 19. Il Nord sarà ancora caratterizzato dal maltempo. Al Centro, temporali sparsi anche intensi. Al Sud, locali acquazzoni sul Gargano e in Campania.

Sabato 20. Al Nord: bel tempo salvo locali addensamenti sul Nord-Est, fatta eccezione per un po’ di instabilità sule Alpi, dove nel pomeriggio sono possibili isolati rovesci. Al Centro: bel tempo. Al Sud ancora un po’ di nuvole, ma alternate a momenti soleggiati e con poche piogge residue, per lo più concentrate sulle zone interne: temporali pomeridiani su Calabria e localmente Sicilia. Temperature massime in ulteriore calo al Sud, in rialzo invece nel resto del Paese.

Domenica 21. Al Nord bel tempo, il rischio di eventuali acquazzoni pomeridiani sarà basso e limitato alle Alpi marittime e alle aeree montuose tra est Lombardia e Triveneto. Anche al Centro bel tempo, salvo nubi tra Liguria di Levante ed Alta Toscana. Al Sud sarà una giornata ventosa per venti in prevalenza di Maestrale con raffiche fino a 50 60 km orari e con i mari da mossi a localmente molto mossi. Temporali pomeridiani su Calabria e localmente Sicilia.

Prossima settimana. Da lunedì rimonta dell’anticiclone verso la regione alpina e il Mediterraneo occidentale, frequenti temporali pomeridiani al Sud, su Puglia meridionale, Basilicata Campania, Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda le temperature non avremo altre ondate di calore: complessivamente ci attende un periodo di caldo estivo sopportabile con i valori più elevati e superiori alla norma questa volta al Nord sulle centrali tirreniche e la Sardegna dove non si dovrebbero superare i 32-33 gradi.