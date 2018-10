Meteo, forti piogge su tutto il Centro-Nord. Martedì migliora

Continua a piovere su quasi tutta l’Italia, con le prime nevicate sulle Alpi: temperature in lieve calo ma ancora miti – Previsto un nubifragio su Roma – Martedì arriva la tregua – VIDEO.

Continua a imperversare l’ondata di maltempo che sta flagellando buona parte dell’Italia: da sabato piove in quasi tutto il Nord e domenica arrivano forti precipitazioni anche al Centro, soprattutto sul versante tirrenico con particolare criticità a Roma e nel Lazio. Continua a piovere comunque anche al Nord, soprattutto al Nord-Est e sull’arco alpino, dove arriva anche la prima abbondante nevicata della stagione intorno ai 2.000 metri. Neve anche sugli Appennini, proprio tra Lazio e Abruzzo, ma solo sopra quota 2.400. Non stanno infatti, per ora, calando sensibilmente le temperature, nonostante il maltempo: quasi ovunque, nei capoluoghi, sono comprese tra i 15 e i 20 gradi, al Sud anche superiori ai 20 gradi. Nella serata di domenica in alcune Regioni, soprattutto al Nord, si registra una brevissima tregua, ma arriva subito un nuovo fronte nella giornata di lunedì, con intense precipitazioni che coinvolgeranno nuovamente tutto il Centro Nord, nessuna regione esclusa.

Il tempo migliorerà solo martedì, quando però ci sarà un calo delle temperature e nevicherà parecchio sull’arco alpino, soprattutto in Piemonte e Lombardia. Nella notte tra sabato e domenica intanto è tornata l’ora solare: le lancette tornano indietro di un’ora per cui le giornate si “accorciano”. Nei sette mesi di ora legale è stata evitata l’emissione di 290mila tonnellate di CO2 e sono stati risparmiati consumi elettrici per un valore complessivo di 111 milioni di euro, pari a 554 milioni di kilowattora (quanto il consumo medio annuo di elettricità di circa 205 mila famiglie).