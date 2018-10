Meteo, arriva il maltempo: al Nord piogge fino a martedì

Una perturbazione di origine atlantica interesserà quasi tutto il Nord Italia e parte del Centro fino alla giornata di martedì, con abbondanti precipitazioni e neve dagli 700-800 metri sulle Alpi – Temperature in calo ma ancora miti – VIDEO.

Al termine di un mese di ottobre insolitamente mite e soleggiato, arriva il clima autunnale sull’Italia, soprattutto al Nord. A partire da sabato e fino a martedì, con una possibile piccola tregua solo nel pomeriggio/sera di domenica, pioverà abbondantemente su molte regioni del Nord, in particolare Trivenete, fascia alpina e prealpina, Lombardia e Liguria. Meno intensi o addirittura esclusi i fenomeni in Piemonte e, inizialmente, nelle regioni del Centro, che invece saranno coinvolte, ma solo sul versante tirrenico (Toscana, Lazio, Campania, forse Calabria) a partire dalla giornata di lunedì. I fenomeni più intensi si verificheranno nella notte tra sabato e domenica e nella prima parte della giornata di domenica: il centro Epson segnala come zone di particolare abbondanza di precipitazioni le Prealpi lombarde e il Ponente ligure, ma anche la zona di Genova e le aree montane del Friuli Venezia Giulia.

E’ escluso, o quantomeno meno toccato da questa perturbazione, di origine atlantica, tutto il versante Adriatico, dalla Romagna alla Puglia, mentre anche sul resto del Sud i fenomeni saranno eventualmente scarsi ed isolati. Secondo il centro Epson la situazione migliora un po’ ovunque solo a partire da martedì. Il maltempo dovrebbe incidere solo relativamente sulle temperature, che scenderanno un po’ ma resteranno sostanzialmente miti, anzi ancora superiori alla media al Centro-Sud. Sabato le massime saranno a Milano 16, a Genova 19, a Roma, Firenze e Napoli 24. A Bari si toccano addirittura i 26 gradi. Domenica la colonnina di mercurio scenderà di qualche grado anche al Centro, con Roma e Firenze intorno ai 19-20 gradi. Nei prossimi giorni arriverà anche la prima neve a quote non troppo alte: sulle Alpi nevicherà in alcune zone anche sui 700-800 metri, mentre sugli Appennini intorno ai 1400 metri.