Meteo, è arrivato il caldo soffocante: temperature oltre i 40 gradi ma sorprese nel fine settimana

La prima ondata di calore dell’estate, che raggiungerà il suo apice giovedì 22 giugno, non durerà a lungo: ecco le previsioni della settimana

Arriva la prima vera ondata di caldo del 2023 con l’anticiclone africano. Caldo afoso ovunque con picchi di oltre 40 gradi in alcune zone dell’Italia, a partire da Sardegna e Sicilia per poi espandersi a cascata prima verso il Centro e poi sul resto del Paese. E anche se sembra che l’estate sia arrivata in ritardo, per il weekend potrebbero esserci sorprese: secondo gli esperti di Meteo.it da venerdì 23 l’anticiclone africano Scipione potrebbe perdere un po’ della sua potenza e lasciare dietro di sé pioggia e temporali.

Meteo: giovedì 22 giugno da record

Quindi, l’ondata di calore ci colpirà duramente per 4 giorni poi da sabato le temperature torneranno più gradevoli, soprattutto in serata. Nel dettaglio giovedì 22 giugno il caldo sarà opprimente: le temperature saranno quasi ovunque oltre i 34 gradi con punte fino a sfiorare localmente i 40. Gli elevati tassi di umidità renderanno anche più intensa la sensazione di calore avvertita. Tra le città più bollenti: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Verona. Mentre quelle da bollino giallo sono Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Viterbo.

Invece venerdì 23 giugno giungeranno dei temporali, anche accompagnati da grandine di grosse dimensioni, ad iniziare dal Nord Italia mentre al Centro e al Sud prevarrà il bel tempo, con picchi di calore soprattutto sulle Isole.

Previsioni meteo weekend: torna il brutto tempo?

L’ultimo weekend di giugno (24-25) sarà caratterizzato da qualche temporale, soprattutto sabato 24, e da un clima generalmente “sopportabile” anche se le temperature massime potranno toccare picchi importanti. Occasionali temporali potranno rinnovarsi anche al Sud e tra Lazio e Abruzzo.

Le temperature torneranno quasi in linea col periodo mostrandosi superiori alla media solo al Nord, dove si potranno toccare ancora punte di 34/35°C, farà caldo anche in Sardegna e Sicilia. Ma vista l’incertezza degli ultimi tempi bisognerà aspettare ulteriori aggiornamenti.