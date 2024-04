Meteo: caldo e bel tempo fino al weekend, poi torna la pioggia dalla prossima settimana

Dopo un fine settimana di Pasqua con piogge e temporali, sembra che il brutto tempo stia per finire, almeno per ora: a partire dal 10 aprile potrebbe tornare il maltempo

Dopo una Pasquetta bagnata, finalmente torna il bel tempo con tanto sole. Però, non riponiamo subito l’ombrello, perché potrebbero esserci ancora nuvole e qualche pioggia leggera nelle regioni centrali e settentrionali, mentre al Sud il sole continuerà a splendere, anche se le temperature scenderanno un po’ dopo il picco delle festività pasquali.

La perturbazione che ha dato filo da torcere al Nord e al Centro durante le feste non è ancora completamente passata, visto che la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idraulico in Emilia-Romagna, soprattutto nella pianura modenese.

Meteo: caldo africano in arrivo, poi torna qualche pioggia

Ma a partire dal 4 aprile, una grande massa d’aria calda dall’Africa farà tornare il sole e farà salire le temperature in tutta Italia, regalandoci un clima più tipico della tarda primavera, soprattutto al Centro e al Sud. Tuttavia, in alcune zone del nord-ovest potrebbero arrivare nuvole e forse anche qualche goccia di pioggia leggera.

Questa risalita dell’anticiclone ci accompagnerà fino al weekend del 6-7 aprile e forse anche all’inizio della settimana successiva. Le temperature saranno decisamente al di sopra della media, sia di giorno che di notte, da nord a sud. Il vento sarà generalmente leggero, tranne nello Scirocco che soffierà nel Canale di Sardegna, portando temperature fino ai 30 gradi nelle zone più calde dell’isola. Questo caldo anomalo si farà sentire anche nel resto del Paese, con valori superiori alla media di oltre 5 gradi.

Ma attenzione, perché verso il 10 aprile potrebbe tornare la pioggia, anche se è ancora presto per avere conferme.

Insomma, ci aspetta un bel periodo con tanto sole e temperature più calde del solito. Ma è sempre meglio tenere d’occhio le previsioni, perché la natura capricciosa della primavera potrebbe regalarci qualche sorpresa. Quindi, godiamoci il sole, ma con l’ombrello sempre a portata di mano.