Meteo, arriva l’inverno nel weekend: freddo, neve e vento forte. Roma e Milano vicine allo zero. Quanto durerà?

Dopo mesi di caldo anomalo arriva nell’ultimo weekend di novembre un primo vero assaggio di inverno: temperature giù anche di 12 gradi. A Roma e Firenze ampie gelate

Arriva l’inverno nel weekend. Nell’ultimo fine settimana di novembre le condizioni meteo subiranno un improvviso cambio di rotta per l’arrivo della prima irruzione fredda della stagione, con vento intenso, nevicate fino a quote-medio basse e temperature in calo, anche di oltre 10 gradi. Insomma, un bel cambio di marcia, tanto che di notte scenderemo diffusamente sotto lo zero su gran parte del Nord e del Centro, ma anche di giorno ci sarà da battere i denti.

Un notevole cambio di scenario rispetto alle scorse settimane con temperature sopra la media del periodo.

Quando arriva il freddo? E quanto durerà?

Nel corso di venerdì 24 novembre l’aria artica inizierà ad affacciarsi sul Mar Mediterraneo. Il suo ingresso via via più marcato si farà sentire soprattutto sulle regioni meridionali e localmente saranno Lazio e Abruzzo a risentire di un maggior peggioramento del tempo con rovesci a tratti intensi e nevicate sugli Appennini anche sotto i 1500-1600 metri. La giornata più fredda sarà quella di domenica 26 novembre. Le colonnine di mercurio subiranno un autentico crollo, anche oltre 10 gradi e così se di giorno i valori non supereranno i 7-12°C su tante città, di notte si scenderà sottozero. Ad accentuare la sensazione di freddo ci penseranno i venti intensi settentrionali: particolarmente violenti sabato quando non si escludono raffiche di tempesta al Centro-Sud, anche oltre i 100 km/h, mari fino a molto agitati e mareggiate sulle coste esposte.

Ma la particolarità di questa ondata di freddo non è tanto l’intensità quanto la durata. I principali centri di calcolo prevedono un lungo periodo gelido, almeno fino all’8 marzo.

Meteo, le previsioni del weekend 26-26 novembre

Già nella giornata di sabato 25 novembre inizieranno a calare le temperature. Al Nord possibili annuvolamenti tra basso Veneto ed Emilia, con venti freddi. Al Centro, invece, prevarrà il sole ma ci sarà anche molto vento. Peggio al Sud, colpito nel pomeriggio da rovesci e neve a quote anche collinari, venti forti da Nord.

Una domenica soleggiata ma piuttosto fredda quella del 26 novembre. Gia dall’alba le temperature scenderanno di alcuni gradi sotto lo zero su gran parte della Valle Padana e nelle zone più interne del Centro, specialmente tra Toscana, Umbria e Lazio, con valori sotto la soglia del gelo anche in città come Firenze e Roma: su queste aree si registreranno ampie gelate, le prime davvero intense della stagione. Rischio neve in pianura al Nord.

Insomma, se l’autunno si è palesato in forte ritardo, pare che l’inverno abbia fretta di arrivare. Staremo a vedere se il freddo durerà fino al ponte dell’immacolata o se invece la prossima settimana ci proporrà un’ulteriore colpo di scena.