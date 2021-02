Maturità 2021, ecco come saranno gli esami

In un’intervista rilasciata al Corriere il neo ministro Bianchi anticipa le linee guida sui prossimi esami di Maturità. Ecco tutte le informazioni

Il neo ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, detta la linea su prossimi esami di Maturità 2021. Niente prove scritte, ammissioni stabilite dal consiglio di classe e maxi orale. Tesine? Il Miur non vuole nemmeno sentirle nominare, ma via libera a un elaborato ampio che sarà poi discusso dagli studenti davanti alla commissione.

In attesa dell’arrivo di una nuova ordinanza, che conterrà le regole sulla Maturità 2021 e che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, il ministro anticipa le linee guida sui prossimi esami in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

MATURITÀ 2021: ELABORATI

Anche quest’anno, a causa della pandemia, l’esame di Maturità dovrà per forza di cose adattarsi alla situazione d’emergenza che il Paese sta vivendo. Per questo motivo, il neo ministro Patrizio Bianchi ha deciso di confermare la formula già utilizzata lo scorso anno, apportando però alcune importanti modifiche.

Su una cosa, Bianchi è perentorio: “Non voglio sentir parlare di tesina!. I maturandi sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di cinque anni: dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe. Lo discuteranno con la commissione, composta dai loro insegnanti”, ha detto il titolare del Miur al Corriere.

Confermata dunque anche per quest’anno l’assenza delle prove scritte. Al loro posto, gli studenti dovranno preparare un elaborato sul quale si baserà il maxi orale che si svilupperà anche sulle altre discipline. Durante la prova ragazze e ragazzi dovranno “esprimere quanto hanno maturato e compreso nel corso degli anni anche con una visione critica“.

MATURITÀ 2020: LA COMMISSIONE

Confermata anche la commissione interna, formata da docenti che conoscono bene gli studenti che hanno di fronte e che dunque potranno giudicare l’intero percorso fatto nel corso degli anni.

MATURITÀ 2021: L’AMMISSIONE

A differenza di quanto accaduto lo scorso anno, gli studenti non saranno tutti ammessi agli esami, ma spetterà al consiglio di classe stabilire chi potrà sostenere la Maturità e chi no. “L’ammissione sarà disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe”, ha specificato Bianchi.

MATURITÀ 2021: LE DATE

Gli esami cominceranno a metà giugno. Orizzonte Scuola specifica che la data d’inizio dovrebbe essere il 16 giugno 2021, alle ore 8.30, mentre per la prima prova scritta suppletiva si dovrà aspettare il 1° luglio.