MarsicaLand: l’Abruzzo mette in mostra i suoi gioielli gastronomici e le sue tradizioni

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre ad Avezzano tre giornate di degustazioni, spettacoli, musica, mostre, convegni, incontri con i contadini e gli artigiani per scoprire la vera identità di questa terra, storicamente vocata all’agricoltura e con una tradizione culinaria dalle forti radici.

Sarà una vera e propria festa alla scoperta delle ricette e dei migliori prodotti agroalimentari della Marsica e del Fucino – assicurano gli organizzatori – con l’obiettivo di coniugare l’assaggio alla conoscenza con una passeggiata tra i banchi del mercato all’aperto. E ancora mostre fotografiche, concerti e sfilate in costume per scoprire la vera identità di questa terra, spesso poco conosciuta ma storicamente vocata all’agricoltura e con una tradizione culinaria dalle forti radici.

“Prodotti d’eccellenza, artigianalità e amore per il territorio – sottolinea Ernesto Di Renzo, docente di Antropologia del Gusto e Antropologia dei patrimoni culturali presso l’Università di Tor Vergata, nonché Coordinatore Scientifico di MarsicaLand – da qui nasce Marsicaland. Non solo il festival celebrativo dell’immenso patrimonio culturale che da sempre appartiene a questo territorio, ma un punto d’incontro tra contadini e turisti provenienti de tutta la Penisola. A Marsicaland l’enogastronomia è la chiave di lettura per conoscere a fondo questa terra attraverso le degustazioni e i prodotti che ogni giorno portano avanti la storica vocazione agroalimentare della Marsica e del Fucino. E proprio da questo sono nati il Piatto e l’Aperitivo Marso, due contest ideati per creare nuove tradizioni attorno alle quali potersi riconoscere e raccontare l’identità di questa terra, partendo proprio dalle eccellenze del territorio. Dai prodotti caseari ai cereali, dalle carni pregiate ai legumi, patate, finocchi e tutti gli altri ortaggi simbolo di queste zone”.

Si parte venerdì 6 settembre con l’apertura degli stand del Mercato diretto della terra che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle tipicità agroalimentari per tutto il weekend. Alle 16.30 sarà il momento della mostra fotografica “Fucinus tellus. Il lato femminile del lavoro agricolo” al polo culturale ex Montessori, seguita dal convegno Marsica strategica. Le politiche di sviluppo locale tra operatività presenti e progettualità future.

“Prospettive operative e best practices nel comparto agroalimentare marsicano: il ruolo dei giovani imprenditori”

Ore 18.30 avrà inizio la degustazione guidata sull’Aperitivo Marso, a cura dei bartender del territorio (Concorso che ha visto la vittoria di ‘’Marsica Bloody’’ di Gianluca Mariani a base di estratto di pomodoro, con Gin sapido che ricorda il lago del Fucino, una spolverata di erbe aromatiche del bosco di Angizia e una spuma di pancotto con il pane di Conte raffermo) e in serata, sempre in Piazza Risorgimento, il Concerto di musica bandistica.

La giornata di sabato si apre con il workshop “Il ruolo della scuola per lo sviluppo integrato del territorio”, incentrato sulle attività di formazione e di professionalizzazione dei giovani marsicani. Alle ore 17.00 avrà inizio la conferenza “Prospettive operative e best practices nel comparto agroalimentare marsicano: il ruolo dei giovani imprenditori”, organizzata in collaborazione con le associazioni di categoria e l’Università degli studi di Teramo. Alle 18.30 è in programma la degustazione dei vini d’altura in collaborazione con l’Associazione Marsicana Sommelier e in conclusione un concerto di musica latino-americana. L’ultima giornata, quella di domenica, si apre con il corteo storico in costume tra le strade di Avezzano, seguito, alle 17.00, cooking show con gli chef partecipanti al contest del Piatto Marso, con protagonisti le ricette più rappresentative del territorio seguito da un concerto di musica etnica.