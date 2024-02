Lusso: Zegna apre nuovo polo produttivo di eccellenza nel parmense

La struttura sorgerà a Sala Baganza e si dedicherà alla produzione di calzature e pelletteria di lusso. Trecento persone impiegate. Apertura prevista entro il 2026

Ermenegildo Zegna espande la sua filiera. Il gruppo italiano del lusso, attivo nel settore dell’abbigliamento maschile di alta qualità, ha annunciato di voler aprire un nuovo centro produttivo di eccellenza dedicato alle calzature e alla pelletteria di lusso a Sala Baganza, in provincia di Parma. Il progetto si inserisce nella strategia aziendale di espansione della capacità produttiva e di valorizzazione dell’artigianalità italiana. L’apertura del centro dovrebbe avvenire entro il 2026.

Il polo produttivo di Sala Baganza

Il nuovo polo produttivo del Gruppo, in collaborazione con le istituzioni locali, sarà situato nel territorio precollinare dell’Appenino settentrionale emiliano. La zona di Sala Baganza è già sede di numerose aziende del comparto metalmeccanico e del settore agroalimentare.

La struttura occuperà una superficie di circa 12.500 metri quadrati su un terreno di 10 ettari e si troverà a poco più di 10 km dal centro di Parma.

Il progetto del nuovo polo produttivo è affidato allo studio di architettura e design Acpv Architects Antonio Citterio Patricia Viel, con sede a Milano. Lo studio, si legge nella nota “interpreta il sito come luogo di grande potenzialità naturalistico-ambientale, secondo la tradizione identitaria del progetto di un’’oasi’ come strumento di tutela e sviluppo di uno specifico ecosistema”.

Anche polo di ricerca e sviluppo

Il nuovo polo produttivo di Ermenegildo Zegna non solo sarà un centro di eccellenza per la produzione di calzature e pelletteria di lusso, ma sarà anche un importante hub per la ricerca e lo sviluppo. Questo rafforzerà la capacità del Gruppo nella produzione “su misura”, per soddisfare la crescente domanda di personalizzazione da parte dei clienti.

La nuova struttura sarà completata entro il 2026 e, una volta operativa al massimo delle sue capacità nel 2027, impiegherà oltre 300 persone.

Zegna: “Il parmense territorio ideale per sviluppare il nostro progetto”

“Le calzature e la pelletteria di lusso sono certamente fiori all’occhiello della produzione italiana. Con questo progetto ampliamo ulteriormente la capacità produttiva e formiamo una nuova generazione di artigiani in grado di assicurare al nostro Gruppo una continuità di talenti e competenze, contribuendo così a preservare l’essenza del Made in Italy. Abbiamo deciso di puntare sul parmense, che conosciamo oramai da molti anni data la nostra lunga tradizione artigianale nella regione, perché rappresenta un territorio ideale per lo sviluppo di questo progetto” ha commentato Gildo Zegna, presidente e amministratore delegato di Ermenegildo Zegna Group.