Luppoleti Aperti 2024: la birra agricola si presenta agli appassionati, c’è anche quella al granchio Blu

Domenica 25 agosto 2024, dalle 16:00 alle 20:00, un’esperienza immersiva e informale, promossa da Consorzio Birra Italiana e Coldiretti. La birra al granchio blu, esempio di come le difficoltà ambientali possano diventare un’opportunità per innovare.

Il mondo della birra agricola italiana si dà appuntamento per la seconda edizione di “Luppoleti Aperti”, un evento che promette di catturare l’attenzione degli appassionati e non solo. Promosso dal Consorzio Birra Italiana e Coldiretti, l’evento celebra la birra prodotta localmente e offre un’opportunità unica per scoprire il mondo del luppolo dalla raccolta alla produzione.

L’evento

Durante la giornata di Domenica 25 agosto 2024, tra le 16:00 e le 20:00, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a un vero e proprio viaggio nel cuore della produzione della birra. Dalla raccolta del luppolo al taglio della liana, fino alla separazione manuale dei coni, l’evento offre un’esperienza pratica e coinvolgente. Saranno disponibili anche laboratori sensoriali e artistici che permetteranno di scoprire il luppoleto attraverso attività che stimolano tutti i sensi: dal gusto e l’olfatto alla vista e al tatto. I partecipanti potranno ascoltare le “frequenze” del luppolo tradotte in suono e prendere parte a laboratori artistici dedicati.

Non mancheranno momenti di relax e divertimento: concerti, spettacoli per bambini e pic-nic con specialità regionali e birra agricola garantiranno un pomeriggio piacevole per tutta la famiglia. Gli ospiti potranno anche rilassarsi di fronte al luppoleto, gustare i prodotti locali e partecipare a una degustazione che include due birre de Il Giardino delle Luppole e una novità, l’analcolico HopGingerBeer, a base di zenzero e luppolo. Per maggiori dettagli sull’evento, visitare il sito Consorzio Birra Italiana.

La situazione del settore e il profilo del consumatore

Il settore della birra agricola italiana affronta sfide importanti a causa delle condizioni climatiche avverse. La siccità ha influito pesantemente sulla raccolta dell’orzo, mentre l’eccessiva piovosità al Nord ha ridotto le rese. Tuttavia, in questo scenario complesso, il turismo birrario emerge come una nota positiva. Il birraturismo sta crescendo, con molti viaggiatori che cercano esperienze autentiche e birre artigianali di qualità, soprattutto i giovani.

Un’analisi di Coldiretti sui dati Istat mostra che il consumatore di birra in Italia è variegato, con dirigenti, liberi professionisti e lavoratori autonomi tra i più assidui. La birra è popolare anche tra i laureati. Regionalmente, Sardegna e Friuli sono le aree con il maggior numero di consumatori, mentre la Basilicata è in fondo alla classifica.

La birra al granchio blu

Tra le novità più interessanti c’è la birra agricola al granchio blu, creata da Alessia Parisatto e il suo team di Coldiretti Giovani Impresa. Questo granchio, considerato un problema per la pesca veneta, viene trasformato in una stout scura ispirata alla tradizione irlandese della Oyster Stout. Un esempio di come le difficoltà ambientali possano diventare un’opportunità per innovare e rispondere alle sfide con soluzioni creative.

“Luppoleti Aperti” si propone quindi come un evento che non solo celebra la birra agricola italiana ma offre anche un’occasione per comprendere e apprezzare le complessità e le innovazioni di questo settore in evoluzione.