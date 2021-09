Luiss Global Fellowship: premiati Francesca Bria e Marco Durante

I vincitori di questa prima edizione sono Francesca Bria e Marco Durante per aver contribuito a migliorare l’immagine del nostro Paese a livello internazionale

Si è conclusa la prima edizione del Luiss Global Fellowship, un riconoscimento che l’Università Luiss Guido Carli assegna a “persone di alto profilo che si distinguono per la loro carriera, mostrando innovazione nelle loro capacità professionali e di leadership a livello internazionale”. E i due italiani che si sono distinti per aver migliorato “l’immagine del nostro Paese all’estero” sono Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale Innovazione e membro del gruppo di esperti di alto livello per la New European Bauhaus creato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e Marco Durante, Presidente e fondatore di LaPresse.

La cerimonia si è svolta il 17 settembre presso il Campus Luiss di Viale Pola, alla presenza del Presidente Luiss Vincenzo Boccia, del Rettore Andrea Prencipe, del Direttore Generale Giovanni Lo Storto e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Giuseppe Moles.

A seguire le motivazioni del riconoscimento: Francesca Bria per aver proposto, nel periodo trascorso al Comune di Barcellona come Assessore all’innovazione tecnologica e Chief Technology and Digital Innovation Officer, di utilizzare i dati come bene comune dei cittadini, facilitando l’accessibilità ai servizi pubblici e favorendo l’innovazione nelle istituzioni. Inoltre, Francesca è stata anche recentemente inserita nella Top 50 Women in Tech di Forbes e tra le 20 persone più influenti a livello globale nel governo digitale da Apolitical.

Mentre Marco Durante, Presidente e fondatore dell’Agenzia di stampa multimedia LaPresse, oggi il più internazionale dei multimedia content provider italiani e prima agenzia di stampa multimedia italiana a guida imprenditoriale con 11 sedi in Italia e 15 all’Estero, per aver saputo immaginare e realizzare una nuova economia del settore dei media con un forte slancio oltre i confini nazionali.

“Il Global Fellowship ha una grande ambizione: affiancare all’alta formazione esperienze, competenze e professionalità di grande valore internazionale, con l’obiettivo di condividere idee, individuare soluzioni e offrire opportunità di crescita e sviluppo per tutta la comunità Luiss. Un mix perfetto di leadership e visione strategica per affrontare insieme le sfide di domani”, ha dichiarato il Presidente Luiss Vincenzo Boccia.

Il Rettore Andrea Prencipe nella sua laudatio ha aggiunto: “Pico della Mirandola si chiedeva: ‘Come scegliere la propria saggezza, senza aver frequentato le altre?’ È questa la domanda alla quale vorremmo rispondere con la Luiss Global Fellowship. Sono particolarmente orgoglioso di assegnare questa Fellowship a Francesca Bria e Marco Durante che con passione e innovazione sono esempi dei valori dell’”Educated in Italy”.

Così Francesca Bria e Marco Durante diventano i protagonisti di un club di persone di rilevanza internazionale che agiranno come ambasciatori per promuovere nel mondo i valori del modello educativo Luiss attraverso il loro networking professionale.

“Sono orgogliosa di ricevere un riconoscimento ambizioso e di grande visione come il Luiss Global Fellowship – ha commentato Francesca Bria -, ringrazio il Presidente Boccia, il Rettore Prencipe e tutta la comunità Luiss per aver premiato il mio lavoro centrato sulla democratizzazione della transizione digitale, mettendo la tecnologia, i dati e l’intelligenza artificiale al servizio delle persone per affrontare le grandi sfide ambientali e sociali che abbiamo di fronte, come il cambiamento climatico, la salute globale e l’educazione”.

“Ricevere il Luiss Global Fellowship mi riempie di gioia e di orgoglio. Il premio è a me ma soprattutto alla mia Azienda, un’Azienda che in piena pandemia ha aperto 15 nuove sedi nel mondo assumendo 74 persone. Con il nostro partner/socio The Associated Press e le sue 242 sedi nel mondo, l’Italia, grazie al lavoro quotidiano di LaPresse, è in grado di offrire una copertura mondiale capillare che ci permette di portare il Made in Italy in ogni angolo del globo, attraverso 17.000 giornali e 5.000 emittenti. Grazie Presidente Boccia, grazie Rettore Prencipe, grazie Direttore Generale Lo Storto e grazie a tutta la Luiss che condivide il mio stesso obiettivo: quello di un italiano orgoglioso di portare il nostro paese a competere con le grandi potenze mondiali”, ha dichiarato Marco Durante.