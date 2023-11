Luigi Berlusconi e Angelo Moratti jr, due rampolli d’oro che non fanno vita da rentier ma investono in innovazione e finanza

Essere ricchi non è una colpa ma la fortuna ricevuta dalla nascita bisogna sapersela meritare. Almeno un po’. Emblematiche le storie di Luigi Berlusconi e di Angelo Moratti jr

Luigi Berlusconi, il più giovane dei figli di Silvio e di Veronica Lario, e Angelo Moratti jr, figlio di Gianmarco e di Letizia Moratti, hanno avuto la fortuna di essere nati nel letto giusto e in un famiglia che prometteva ricchezza e che fin dalla nascita ha garantito loro un futuro roseo. Sono due rampolli d’oro, beati loro. A differenza delle nuove generazioni americane secondo cui, come raccontava ieri Federico Rampini sul Corriere della sera, “essere ricchi è una colpa“, non si può dire che che Luigi Berlusconi e Angelo Moratti jr abbiano la colpa di essere ricchi. Dipende da come si vive la ricchezza anche se essere troppo ricchi può dare alla testa. Ma non sembra questo il caso dei rampolli d’oro che non amano la vita dei rentiers ma preferiscono investire nella finanza e nell’innovazione. E’ di ieri la notizia che Luigi Berlusconi ha raddoppiato la propria presenza nel venture capital e lanciato la sua holding Annapurna, la montagna dell’Himalaya che evoca scalate e che in questo caso ha l’obiettivo di comprare e gestire partecipazioni in società italiane ed estere a scopo di investimento ma non di collocamento sul mercato. Angelo Moratti jr, omonimo del celebre nonno petroliere d’oro e presidentissimo dell’Inter di Helenio Herrera, è invece il fondatore e presidente di Milano Investments Partners sgr e l’altro ieri ha presentato TechEmotion.com, la piattaforma di edutainment. “L’impatto dirompente della tecnologia lascia sempre meno spazio all’empatia nel mondo del business e così sono cresciuti imprenditori senza personalità e senza leadership. Warren Buffett – sostiene Angelo Moratti jr – mi ha invece insegnato l’arte di scegliere, grazie alla conoscenza approfondita dell’evoluzione del pensiero dell’essere umano”. E’ figlio e nipote di petrolieri ma è stato tra i primi a investire in Tesla.

Luigi Berlusconi e Angelo Moratti jr sono ragazzi fortunati ma la fortuna gira e loro provano a meritarsela almeno un po’. Auguri.