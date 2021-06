L’export del Made in Italy rifiorisce, ma la Germania delude

L’export italiano cresce a marzo del 3,2% ed è guidato dalla vendita di beni nei Paesi Ue, ma la Germania non ha ancora ripreso a correre e teme un incremento delle insolvenze nella seconda metà dell’anno

Come pubblicato da SACE, l’export italiano accelera la ripresa a marzo (+3,2%da febbraio) e nel primo trimestre dell’anno (+2,6% rispetto a ottobre-dicembre 2020). Inoltre, rispetto a marzo 2020, il primo mese della pandemia, la crescita è diffusa a livello geografico e settoriale, trainata dalle vendite oltreconfine di metalli di base e prodotti in metallo, macchinari e apparecchi e autoveicoli. Il dato tendenziale dei primi tre mesi mostra segnali incoraggianti: tra gennaio e marzo rispetto al primo trimestre dello scorso anno si registra un +4,6%. La ripresa è guidata dalle vendite di beni verso i Paesi UE (+8,1% il dato tendenziale); le migliori performance arrivano da Paesi Bassi (+19,5%), Polonia (+17,4%), Germania (+11,0%); lievemente più lenta la ripresa per Francia (+7,0%), Belgio (+6,3%) e Spagna (+5,8%). Crescita più contenuta per i mercati extra-UE (+0,7%), frenati da USA (-13,4%), Regno Unito (-12,2%) e Giappone (-3,4%). Molto bene l’export verso Cina (+43,2%), Oceania (+20,4%) e Mercosur (+17,0%).

Nel primo trimestre dell’anno si osserva una buona dinamica della domanda di prodotti farmaceutici in Polonia e Svizzera (+16,7%, +13% rispettivamente), mentre continuano a contrarsi in India (-11,2%) nonostante la terza ondata pandemica non fosse ancora sopraggiunta. In forte aumento l’export di computer, apparecchi elettronici e ottici sia verso Nuova Delhi (+62,2%) che Berna (+57,4%), mentre la contrazione è a doppia cifra verso Varsavia (-11,3%). In crescita in tutti e tre i mercati anche le esportazioni di apparecchi elettrici (India +27,3%, Polonia +25,9% e Svizzera +16,2%).

A livello di raggruppamenti principali di industrie, molto buona la performance delle vendite oltreconfine di beni intermedi (+6,7% rispetto al primo trimestre 2020), trainati dalla crescita dei metalli di base e prodotti in metallo. Ottima crescita nel primo trimestre dell’anno per gli autoveicoli (+22,3%), grazie a una forte domanda tedesca (+40,0%), francese (+36,1%) e statunitense (+11,1%). Ripresa a doppia cifra anche per l’export di mobili (+13,4%), in crescita in importanti mercati come Francia (+26,8%), USA (+14,5%) e Svizzera (+18,7%). L’export di gomma e plastica, anch’esso in crescita (+4,1%), vive al suo interno una dicotomia: da un lato la performance positiva di Francia e Germania (+10,7% e 3,3% rispettivamente), dall’altro il freno in USA e UK (nell’ordine -5,2% e -5,0%).

Proprio in Germania il rimbalzo economico registrato nel secondo trimestre del 2020 non si è protratto all’inizio di quest’anno, con il PIL che si è contratto dell’1,8% nel primo trimestre. Secondo Atradius, il picco di casi di coronavirus e le successive misure di blocco hanno pesato sui consumi privati. Inoltre, la spesa delle famiglie è stata influenzata dalla scadenza di una riduzione temporanea dell’IVA alla fine di dicembre 2020, che faceva parte di misure di stimolo legate alla pandemia. Tuttavia, le esportazioni hanno continuato a sostenere la performance economica, beneficiando del rimbalzo globale e della domanda cinese (le esportazioni tedesche verso la Cina sono aumentate del 25,7% su base annua a febbraio e del 37,9% a marzo). Attualmente, si prevede che l’attività economica accelererà a partire dal secondo trimestre, grazie al processo di vaccinazione e al conseguente allentamento delle restrizioni, e tornerà al livello pre-pandemia alla fine del 2021.

Secondo Oxford Economics, quest’anno il PIL dovrebbe rimbalzare del 3,5%, dopo una contrazione del 5,1% nel 2020. Industria manifatturiera e edilizia sono il principale motore della ripresa, e sono previste in crescita rispettivamente dell’8,2% e del 3,3%, mentre il settore dei servizi aumenterà solo dell’1,7%, dopo una contrazione del 4,5% nel 2020. Si prevede che la produzione industriale e le esportazioni aumenteranno rispettivamente del 9,7% e del 9,0%. Le esportazioni beneficeranno della domanda da Pechino e approfitteranno inoltre della robusta ripresa economica degli USA, alimentata dai massicci pacchetti di stimoli. Detto questo, la crescita dei consumi privati rimane contenuta, salendo dell’1,7% nel 2021 dopo un crollo del 6,3%. A causa principalmente dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei combustibili, i prezzi al consumo sono aumentati dall’inizio dell’anno e l’inflazione aumenterà oltre il 2%. La crescita del PIL dovrebbe accelerare al 4,5% nel 2022: solo allora si prevede che i consumi delle famiglie a un tasso di crescita superiore all’8%, con esportazioni e investimenti a livelli solidi.

Nel 2009 la Germania ha sancito una regola di freno del debito nella sua costituzione, impedendo alle regioni di gestire i disavanzi di bilancio e limitando il deficit strutturale del governo federale allo 0,35% del PIL. A causa della pandemia, la regola del freno del debito è stata temporaneamente sospesa e grandi misure di stimolo hanno portato a disavanzi annuali superiori al 4% nel biennio 2020-21. Il debito pubblico è in aumento dal 55% del PIL nel 2019 al 67%. Mentre la norma dovrebbe essere ripristinata nel 2022, è in corso un dibattito politico sull’opportunità di un approccio più flessibile e ci si aspetta che questo tema diventi una questione chiave in vista delle elezioni federali di settembre.

Performance delle principali industrie manifatturiere e dell’edilizia in Germania:

Automotive. Si prevede che la produzione automobilistica tedesca e le relative parti crescerà di circa il 17% nel 2021, dopo un crollo del 25% nel 2020. Tuttavia, le interruzioni temporanee della produzione causate dalla carenza di semiconduttori potrebbero rallentare il ritmo di ripresa. Mentre il sostegno pubblico e i prestiti hanno avuto un impatto positivo sulla liquidità delle imprese, questi prestiti sono di solito a breve termine e richiedono un rimborso lineare, il che significa che le imprese devono mantenere la liquidità disponibile con breve preavviso.

Prodotti chimici. La produzione è rimbalzata nel quarto trimestre del 2020 e, nonostante un pullback nel primo trimestre, si prevede un aumento del 4% nel 2021, con un fatturato in crescita del 5%.

Edilizia. Il settore è rimasto relativamente inalterato dai peggiori impatti della pandemia e si prevede che la produzione crescerà di oltre il 3% nel 2021 dopo un aumento dell’1,8% nel 2020. L’attività edilizia residenziale rimarrà il principale motore della crescita. Tuttavia, le imprese edili sono attualmente influenzate da una scarsità di materiali da costruzione, con difficoltà nel trasmettere prezzi di acquisto più elevati per tali articoli ai clienti finali. A causa della carenza di materiale, è aumentato il rischio di ritardi nei progetti.

Macchinari. Dopo una contrazione delle vendite del 12% e del 14% della produzione nel 2020, l’associazione di settore VDMA prevede un rimbalzo della produzione di ingegneria meccanica del 7% nel 2021. Tuttavia, nonostante la ripresa in corso, le imprese devono ancora affrontare problemi di liquidità e redditività.

Metalli e acciaio. Entrambi i settori hanno registrato un rimbalzo degli ordini e delle vendite dal terzo trimestre del 2020 e la situazione di liquidità della maggior parte delle imprese è stabile o buona. I produttori di acciaio beneficiano attualmente di prezzi di vendita più elevati a causa dell’aumento della domanda e carenza di offerta.

Nonostante la contrazione economica nel 2020, le insolvenze delle imprese tedesche sono diminuite del 15,5% su base annua, a 15.800 casi, e hanno continuato a diminuire nei primi due mesi del 2021.Il calo è dovuto principalmente a una moratoria temporanea sul fallimento e a un ampio sostegno fiscale. Tuttavia, con la scadenza degli adeguamenti temporanei alla legge sull’insolvenza e con l’eliminazione graduale del sostegno fiscale, si prevede che i fallimenti delle imprese aumenteranno nuovamente nella seconda metà dell’anno. Guardando alla crescita cumulativa dell’insolvenza tra il 2019 e il 2021, Coface sottolinea come i settori dei metalli e dell’automotive abbiano registrato aumenti delle loro insolvenze rispettivamente del 7% e del 32%.

Inoltre, l’istituto di statistica tedesco ha annunciato che i crediti attesi legati alle insolvenze nel 2020 sono aumentati del 65% rispetto al 2019, raggiungendo i 44,1 miliardi di euro, il livello più alto dal 2009. Sorprendentemente, il settore ICT è al primo posto, con un aumento dei sinistri attesi del 2767% rispetto al 2019, a causa di una grandissima insolvenza nei servizi legati all’IT farmaceutico. Seguono alberghiero (383%) e altri servizi di contatto diretto (133%, includono parrucchieri e saloni di bellezza). Il settore (retail-)trade ha annunciato un aumento del 116% dei sinistri, mentre i settori che non sono stati così estremamente influenzati nella propria attività dalla pandemia, come energia (-97%), trasporti (-84%) ed edilizia (7%), hanno mostrato risultati migliori.

E mentre l’economia dovrebbe tornare a una ripresa sostenibile nella seconda metà dell’anno grazie a un maturo progresso vaccinale, un numero di insolvenza più elevato è assai probabile anche nonostante l’ottima situazione finanziaria delle imprese tedesche all’inizio della recessione. Le domande di procedura concorsuale regolari annunciate anticipatamente (Regelinsolvenzverfahren) dinanzi ai tribunali sono già aumentate notevolmente in febbraio e marzo. Gli analisti mostrano che potrebbero esserci ancora 4030 insolvenze che potrebbero materializzarsi nel 2021/22. Dal punto di vista aziendale, la crisi sembra tutt’altro che finita.