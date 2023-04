Leonardo corre a Piazza Affari: accordo con Siemens sulla cybersecurity

Leonardo e Siemens hanno firmato un accordo per rafforzare la cibersecurity su strutture industriali, energia, oi&gas. Balzo del titolo in Borsa

Leonardo corre a Piazza Affari dopo il nuovo accordo con Siemens. I titoli di Leonardo salgono dell’1,55% a 11,16 euro, mettendo a segno una delle migliori performance del Ftse Mib (+2,46%). Leonardo e Siemens digital industries hanno siglato un memorandum of understanding nell’ambito della cibersecurity che ha come obiettivo rendere le infrastrutture industriali digitali sempre più sicure, in modo da scongiurare che un attacco informatico a sistemi critici possa avere serie ripercussioni sulla disponibilità di servizi essenziali ai cittadini e sulla sicurezza di questi ultimi.

Leonardo e Siemens: cosa prevede l’accordo sulla cibersecurity

Con questa intesa, le due aziende potranno creare una piattaforma capace di fornire un’offerta integrata di soluzioni di cybersicurezza per le tecnologie It e Ot (Information technology e Operational technology) dedicata alle infrastrutture industriali digitali, in particolare nei settori energia, oil & gas e industria. L’ambito principale di intervento, spiegano i tecnici dei due gruppi, “riguarderà la resilienza rispetto a incidenti e attacchi cyber dei sistemi di automazione e connettività che monitorano e supervisionano asset, apparati e processi delle infrastrutture critiche”.

Per gli analisti di Intermonte, che su Leonardo hanno giudizio “outperform” con target di prezzo a 14 euro,”’il business cyber rappresenta per Leonardo una importante opportunità di sviluppo,considerato che al momento contribuisce soltanto il 3% dei ricavi del gruppo”.

I commenti di Alessandro Profumo (Leonardo) e Giuliano Busetto (Siemens)

“Grazie a questo accordo, Leonardo e Siemens possono creare nuove sinergie basate su tecnologie e competenze complementari, con l’obiettivo di sviluppare insieme soluzioni in grado di rispondere più efficacemente alle crescenti sfide cibernetiche nel settore industriale ed energetico”, ha dichiarato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo.

“Siamo molto soddisfatti di questa partnership che pone al centro la cybersecurity, fattore essenziale per lo sviluppo di un’economia digitale sicura e affidabile. Con una tecnologia innovativa che combina mondo reale e digitale in modo da garantire sicurezza, proteggendo il loro know how e la loro produttività, aiutiamo le imprese stesse a essere piu’ competitive”, ha dichiarato Giuliano Busetto, capo di Siemens Digital Industries.