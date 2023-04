Condividi Twitter

Leonardo avvia una partnership con Cisco per sviluppare attività di alta tecnologia

Il protocollo d’intesa rafforzerà la cooperazione tra le due aziende in varie aree, con la possibilità di sviluppare soluzioni integrate in specifici ambiti tecnologici come crittografia quantum, transizione verde e soluzioni sicure per logistica e trasporti

Leonardo, azienda italiana operativa nei settori di aerospazio, difesa e sicurezza, ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con Cisco Systems Inc., multinazionale statunitense leader mondiale nei settori del networking e dell’IT, con l’obiettivo di rafforzare i reciproci rapporti commerciali e avviare una collaborazione negli ambiti industriali civili e della difesa. I settori di mercato interessati dalla partnership Le attività, nell’ambito del Memorandum, serviranno ad identificare, in modo congiunto e periodico, anche mediante l’istituzione di gruppi di lavoro dedicati, le opportunità di business e aree di cooperazione tecnica in determinati settori dell’IT come la cybersecurity, il secure networking, l’Internet-of-Things, il digital workplace e il cloud edge computing sia per aziende private e che per amministrazioni pubbliche. L’accordo prevede, anche, lo sviluppo di potenziali soluzioni integrate, sulla base delle rispettive tecnologie e nell’ottica di proporre soluzioni idonee a cogliere le esigenze di mercato. Saranno discusse dettagliate roadmap in specifici ambiti tecnologici, quali crittografia quantum, green transition e soluzioni di sicurezza per logistica e trasporti, grazie all’impiego di droni e sistemi avanzati di sicurezza urbana. Nel protocollo si parla anche della possibilità di offerte commerciali congiunte, tramite un processo di analisi su prodotti e soluzioni volte al mercato nazionale ed internazionale, così da allargare le opportunità di business e la platea dei potenziali clienti delle due aziende. Leonardo e Cisco, secondo l’accordo, si impegnano a garantire il soddisfacimento dei reciproci vantaggi sulle proposte commerciali da finalizzarsi verso una serie di programmi strategici, preventivamente individuati dalle due aziende. Verrà istituito anche un Comitato direttivo Per ottimizzare le attività che saranno disciplinate dal Memorandum, le due aziende hanno deciso di istituire uno steering committee (Comitato direttivo) con l’obiettivo di monitorare i progressi della partnership e valutare l’andamento complessivo della collaborazione. Lo steering committee potrà istituire, a sua volta, dei working group specifici per perseguire concretamente le opportunità congiunte di business individuate. Con questo nuovo MoU le due aziende rafforzano la cooperazione già attiva da diverso tempo.