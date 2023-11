Leonardo alza l’offerta delle azioni di Drs al 6,9% del capitale e fissa il prezzo a 17,75 dollari per azione

L’offerta è stata alzata da 16,5 milioni a 18 milioni di azioni ordinarie, pari al 6,9% del capitale rispetto al precedente 6,3% – L’operazione si chiuderà il 21 novembre

Leonardo alza l’offerta al pubblico delle azioni della controllata americana Drs. Il colosso italiano della difesa ha alzato l’offerta da 16,5 milioni a 18 milioni di azioni ordinarie, pari al 6,9% del capitale rispetto al 6,3% annunciato nella notte del 15 novembre. Il prezzo è stato fissato a 17,75 dollari per azione: all’ipo del 29 novembre 2022, l’azione era stata prezzata a quasi 11 dollari (10,99).

La notizia spinge le azioni: il titolo Leonardo guadagna l’1,50% a 14,60 euro per azione a Piazza Affari. Mentre il titolo Drs ha chiuso a Wall Street in calo dell’11,21% a 18,46 euro per azione.

Leonardo Drs: l’offerta si chiude il 21 novembre

Il completamento dell’offerta è previsto il 21 novembre 2023, soggetto alle consuete condizioni di chiusura. A quel punto Leonardo US Holding deterrà circa il 73,3% delle azioni ordinarie, percentuale che potrebbe scendere al 72,3% se l’opzione di acquisto di ulteriori azioni (per altri 2,7 milioni) da parte delle banche sottoscrittrici sarà interamente esercitata.

Cingolani (ad Leonardo): “Facciamo cassa per nuove acquisizioni”

“Questa operazione ci consente di incrementare la flessibilità finanziaria per focalizzarci su investimenti e acquisizioni che creino valore per Leonardo, conservando al tempo stesso una struttura finanziaria solida – ha spiegato l’amministratore delegato Roberto Cingolani -. Questa operazione ci permette di continuare a consolidare Leonardo Drs e di mantenere una significativa presenza industriale e commerciale negli Stati Uniti, il mercato della difesa più grande al mondo”.