Welfare aziendale in Italia: crescita nel 2023, focus su fringe benefit e buoni pasto

Presentati i dati dell’Osservatorio Welfare di Edenred Italia, rapporto annuale che fotografa lo stato del welfare aziendale nel nostro Paese. Cresce la capacità di consumo, cambiano i capitoli di spesa, con i fringe benefit prima scelta dei beneficiari. Il buono pasto il più apprezzato dagli italiani

Nel 2023, il welfare in Italia ha proseguito il suo trend di crescita, con un particolare aumento della capacità di spesa e una chiara preferenza per i fringe benefit da parte dei beneficiari. Questi sono i risultati principali emersi dall’Osservatorio Welfare 2024, un rapporto presentato da Edenred Italia durante il Welfare Forum a Milano. L’evento annuale riunisce dirigenti, HR manager, opinion leader, ricercatori ed esperti del settore delle risorse umane.

Nel 2023 credito welfare pro-capite di 910 euro

Secondo i dati del rapporto, nel 2023, il credito welfare pro-capite è stato di 910 euro, con una crescita rispetto al 2021 (850 euro) e un lieve calo rispetto al 2022 (940 euro). Questo dato è stato influenzato dall’aumento del limite di spesa dei Fringe Benefit a 3.000 euro nel 2022, misura non confermata nel 2023.

La maggioranza dei beneficiari (54%) ha ricevuto un’allocazione fino a 500 euro, mentre solo il 5% ha superato i 3.000 euro. Suddividendo per settore, i servizi finanziari hanno registrato il welfare pro-capite più alto, con 1.683 euro, seguiti dai servizi professionali (1.181 euro) e dal settore immobiliare (1.117 euro). L’industria e il manifatturiero, con il campione più ampio, hanno avuto un welfare medio di 693 euro.

Cresce la percentuale di utilizzo

Nel 2023, l’80% del credito welfare disponibile è stato utilizzato, con solo il 20% rimasto non utilizzato, leggermente in crescita rispetto agli anni precedenti (79,3% nel 2021 e 79,8% nel 2022). I fringe benefit costituiscono il 31,8% della spesa complessiva in welfare, seguiti dall’area ricreativa con il 29,5%. Le voci della macroarea sociale, come istruzione (19,6%), previdenza integrativa (9%), assistenza sanitaria (5%) e assistenza ai familiari (1,2%), compongono insieme il 34,8% della spesa totale. I fringe benefit e l’area ricreativa, che insieme rappresentano il 61% della spesa, sono cresciuti significativamente rispetto al 2017, quando valevano insieme il 27,9%. Al contrario, la spesa per l’istruzione è diminuita nel tempo, passando dal 31,1% del 2017 al 19,6% nel 2023.

La spesa può essere raggruppata in un terzo per fringe benefit, un terzo per viaggi e un terzo per voci sociali.

Buono pasto il benefit più apprezzato

Sette italiani su dieci considerano i buoni pasto e un piano welfare requisiti fondamentali nella scelta del lavoro. Il 42% dei dipendenti lavora in aziende con un piano di welfare strutturato, mentre il 46% non ne ha uno. Tra le aziende con oltre 1.000 dipendenti, la percentuale di quelle con un piano di welfare sale al 53%, soprattutto multinazionali, concentrate nel Nord Italia e nel settore privato. Il 41% dei dipendenti riceve buoni pasto, con un valore medio di circa 7 euro, confermandosi come il benefit più erogato. Questo beneficio, cruciale per la soddisfazione e il benessere dei lavoratori, è ritenuto molto valido per incentivare l’engagement dei dipendenti da tre quarti degli intervistati dal Rapporto, mentre oltre il 52% lo considera importante.

Per il 70% degli intervistati, i buoni pasto sono un benefit imprescindibile nella scelta del lavoro futuro, insieme a un piano di welfare più vantaggioso, che risulta attraente per il 68% del campione. La metà dei dipendenti considera i buoni pasto il beneficio più utile, seguiti dai buoni benzina (41%) e dai servizi per la salute (38%), soprattutto come integrazione al reddito. Tra le preoccupazioni principali degli italiani, spiccano il timore dell’inflazione (67%) e l’aumento dei costi dell’energia (48%).

Con piano welfare dipendenti più motivati

I dipendenti che usufruiscono di piani di welfare sono più impegnati e motivati, con un elevato benessere lavorativo ed emotivo. Il 62% ritiene che sentirsi responsabilizzati sia il valore più importante, seguito dall’apprezzamento (52%) e dal coinvolgimento (51%). Il 76% ha sperimentato almeno un sintomo di burnout, mentre il 68% ritiene che la condizione lavorativa influenzi significativamente il benessere mentale e psicologico, arrivando all’87% tra coloro con un elevato benessere lavorativo e al 71% tra la Generazione X.