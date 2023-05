Lavoro: obblighi informativi delle aziende ai dipendenti tra Decreto Trasparenza e Decreto Lavoro 2023

Nato a Vercelli il 21 dicembre 1946. All' Università di Torino partecipa al movimento di Palazzo Campana e nel 1968 è nominato rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza. Dopo la laurea, inizia a lavorare - nel 1970 - in una azienda americana e dopo un paio d'anni passa al Gruppo Fiat dove resta per i successivi quarant'anni, principalmente nell'area delle relazioni industriali del settore auto. Prosegue poi l' attività professionale come consulente in alcune aziende, tra cui SkyTv a Milano, Monte dei Paschi a Siena, Cementir a Roma. Oggi divide il suo tempo tra l'Italia e la Francia.