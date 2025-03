La ricetta del Bignè di San Giuseppe della chef Francesca Minnella per la festa del papà

Un dolce legato alla figura di San Giuseppe padre putativo di Gesù e quindi diventato protagonista della festa del papà. Fritti o al forno sono diffusi in tutta Italia con alcune varianti. La proposta della pastry chef de La Madeleine a Roma

Nato 7 anni fa nel cuore del quartiere Prati, Madeleine – Salon De Gastronomie di ispirazione francese in Via Monte Santo, 64 a Roma, si è proposto come uno speciale angolo di belle époque nella capitale con carta da parati in stile, chinoiserie e boiserie realizzate sul disegni originali unitamente all’amore per l’arte testimoniato dalle preziose porcellane dai rari pezzi di antiquariato autentici pezzi d’epoca originali Art facendo del design e dell’estrema cura dei dettagli il proprio tratto distintivo.

Madeleine propone una cucina di tradizione italiana con raffinate suggestioni d’oltralpe utilizzando prodotti lavorati secondo tecniche di cottura che ne mantengono la freschezza ad opera dello chef Simone Maddaleni il cui menu composto da piatti semplici di grande struttura cambia seguendo il ritmo delle stagioni e si caratterizza per l’attenzione agli ingredienti di territorio.

La pasticceria è curata da Francesca Minnella ed è stata pensata sia per l’asporto che per essere gustata in loco con tisane e tè gourmant della maison francese Mariage Frères.

Nel rispetto dei tempi la pastry chef presenta i bignè di San Giuseppe, dolci tipici della tradizione italiana preparati in occasione della Festa del Papà, che cade il 19 Marzo. La tradizione di preparare questi dolci è strettamente legata alla figura di San Giuseppe padre putativo di Gesù e patrono dei falegnami, fritti o al forno sono diffusi in diverse regioni italiane con alcune varianti. Il ripieno classico è la crema pasticcera ma esistono anche varianti con crema al cioccolato crema chantilly o altre farciture golose, Anche le decorazioni variano: oltre allo zucchero a velo possono essere decorati con amarene sciroppate gocce di cioccolato, confettini colorati o altre decorazioni a piacere

La ricetta dei Bignè di San Giuseppe Francesca Minnella

Dosi per 10 bignè:

gr 100 acqua

gr 100 latte

gr 100 burro

gr 115 farina 00

gr 170 uova

gr 8 zucchero

gr 4 sale

Procedimento:

Portare ad ebollizione l’acqua, il latte, il burro, il sale e lo zucchero. Togliere dal fuoco e inserire la farina tutta insieme girando con un mestolo. Riportare il tutto sul fuoco (medio) e continuare a girare fino a che non si forma una ‘pellicola’ sul fondo del pentolino. Trasferire quindi l’impasto in planetaria con foglia e lasciar freddare a velocità bassa. Quando il composto risulta tiepido iniziare ad aggiungere a filo le uova gradualmente. Una volta inserite tutte le uova, trasferire l’impasto bignè in una sacca da pasticceria con punta rigata e dressare i bignè di San Giuseppe su rettangoli di carta forno. Immergere i rettangoli di carta forno in olio di semi a 180° e friggere quindi le zeppole fino a doratura (il rettangolo di carta forno si staccherà con l’olio bollente). Aspettare che le zeppole siano fredde, quindi farcirle internamente con crema pasticcera e decorarle con amarene in superficie.

Madeleine – Salon De Gastronomie

Via Monte Santo, 64 Roma

tel. 06-3728537.