La National Gallery di Londra lancia per il secondo anno “200 Creators” per la creazione di contenuti digitali per il museo

I creatori di contenuti con sede nel Regno Unito che desiderano far parte del 200 Creators Network sono invitati a inviare una manifestazione di interesse entro il 31 agosto 2025

La National Gallery rafforza il successo della rete 200 Creators con il lancio del secondo anno nel 2025. Dopo il successo del pluripremiato programma digitale Bicentenario della Galleria, oggi viene lanciato un bando aperto a 50 creatori di contenuti con sede nel Regno Unito per partecipare alla fase successiva del 200 Creators Network.

Il 200 Creators Network ha riunito un mix dinamico di voci digitali per avvicinare i dipinti nazionali a un nuovo pubblico. Al centro dell’iniziativa c’erano 20 Collaboratori Creativi, un piccolo gruppo di artisti selezionati con cura che hanno collaborato a stretto contatto con la Galleria per co-creare contenuti audaci e originali. Il loro lavoro ha reinterpretato non solo la collezione della Galleria, ma anche la storia dell’edificio stesso, la conservazione e il personale attraverso prospettive personali, giocose e spesso sorprendenti. I post dei soli Collaboratori Creativi hanno generato oltre 21 milioni di visualizzazioni sui canali della Galleria. Tra i momenti salienti figurano l’interpretazione di Howard Lee de “Gli Ambasciatori” di Holbein (6,2 milioni di visualizzazioni su Instagram), la storia a colori di Sophia Smith Galer sul blu (1,2 milioni di visualizzazioni su TikTok, 2,1 milioni su Instagram) e le riflessioni di Sua Altezza Reale Georgiana sul tempo trascorso e su “Il Ritratto dei Coniugi Arnolfini” (oltre 1 milione di visualizzazioni sia su TikTok che su Instagram).

Anche i creatori del più ampio 200 Creators Network, un gruppo più ampio selezionato tramite un bando aperto, hanno avuto un impatto notevole, con contenuti che hanno raggiunto 2,8 milioni di visualizzazioni e generato oltre 160.000 interazioni. Tra autori di libri, divulgatori scientifici, creatori di moda, influencer del settore viaggi e altri ancora, l’intero Network ha dato vita alla collezione della Galleria in modi nuovi e inaspettati. In totale, il programma del 2024 ha visto i contenuti dei creatori raggiungere oltre 42 milioni di visualizzazioni e generare più di 2,2 milioni di interazioni sui social media.

Ora, sulla base di questo successo, la Galleria è alla ricerca di 50 nuovi creatori di contenuti con sede nel Regno Unito che si uniscano al Network nel 2025

I creatori sono invitati a presentare una manifestazione di interesse per avere la possibilità di partecipare a questa iniziativa unica, ottenendo un accesso dietro le quinte alla Galleria e alla sua collezione di fama mondiale, con l’opportunità di creare contenuti, partecipare a eventi e workshop esclusivi e entrare in contatto con altri creatori. La National Gallery è alla ricerca di un’ampia gamma di creatori di contenuti le cui community siano interessate ad argomenti quali (ma non solo) storia, moda, scienza, vita familiare, viaggi o cucina. Che vi consideriate o meno “appassionati d’arte”, la Galleria è alla ricerca di prospettive uniche e voci nuove per contribuire a condividere la collezione in modi nuovi, creativi e originali. Sebbene quest’anno non ci sia una sezione dedicata ai Collaboratori Creativi, quattro opportunità a pagamento (4.000 sterline ciascuna) saranno offerte durante tutto l’anno a creatori selezionati all’interno del Network, a supporto della creazione di contenuti digitali in collaborazione con la Galleria.

Il 200 Creators Network inizierà con un evento di lancio il 27 ottobre 2025 presso la Galleria, offrendo l’opportunità di esplorare la collezione e di entrare in contatto con altri creatori. Durante tutto l’anno, i membri del Network saranno inoltre invitati ad anteprime esclusive, workshop con piattaforme di social media ed eventi ospitati da musei partner in tutto il Regno Unito. Queste che seguono sono delle linee guida per i creatori che desiderano candidarsi. Tuttavia, siamo interessati a un’ampia gamma di voci per il Network, quindi se non soddisfate tutti i criteri indicati di seguito ma desiderate comunque essere presi in considerazione, vi preghiamo di procedere con la candidatura.

In generale, i candidati devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:

Altre piattaforme saranno valutate caso per caso. I candidati devono inoltre avere esperienza nella creazione di contenuti per community o brand, anche se non necessariamente nel settore culturale.

Oltre 50.000 iscritti su YouTube

Oltre 50.000 follower su TikTok e oltre 1 milione di “Mi piace” sul proprio account

Oltre 100.000 follower su Instagram

