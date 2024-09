La migliore pizzeria napoletana al mondo? È quella di Anthony Mangieri a New York per 50 Top World

Secondo posto ex aequo per Vitagliano di Napoli e i Masanielli a Caserta. Premio speciale a Giorgia Caporuscio di Don Antonio a New York: “Per avere ispirato le pizzaiole di tutto il mondo”. L’elenco completo delle migliori pizzerie mondiali premiate da 50 Top World

Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri, a New York, è la Migliore Pizzeria al mondo del 2024. Lo ha decretato al termine di una complessa selezione internazionale 50 Top Pizza, la più importante guida di settore online curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

Al secondo posto ex aequo la coppia Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli, e I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta, entrambi primi per 50 Top Pizza Italia 2024; sul terzo gradino del podio The Pizza Bar on 38th, a Tokyo, guidata da Daniele Cason, numero uno per 50 Top Pizza Asia – Pacific 2024; quarta posizione per Confine a Milano, di Francesco Capece e Mario Ventura; al quinto posto Napoli on the Road a Londra, di Michele Pascarella.

A seguire Tony’s Pizza Napoletana a San Francisco, di Tony Gemignani; I Tigli a San Bonifacio, di Simone Padoan; Sartoria Panatieri a Barcellona, di Rafa Panatieri e Jorge Sastre, e 50 Kalò a Napoli, di Ciro Salvo; chiude la top ten Seu Pizza Illuminati a Roma, di Pier Daniele Seu.

Premio speciale a Giorgia Caporuscio di Don Antonio a New York: “Per avere ispirato le pizzaiole di tutto il mondo”

I premi speciali di 50 Top Pizza World 2024: il premio Empower Women – Fedegroup Award va a Giorgia Caporuscio di Don Antonio a New York, con la seguente motivazione: “Per avere ispirato le pizzaiole di tutto il mondo, perché fare la pizza non è stato mai culturalmente considerato un lavoro femminile; il fatto che sia “sempre” stato così non vuol dire che sia giusto o che debba essere sempre così. Il cambiamento non avviene da solo”.

Il premio Pizza Maker of the Year 2024 – Ferrarelle Award va a Matheus Ramos di QT Pizza Bar a San Paolo del Brasile; il premio Pizza of the Year 2024 – Latteria Sorrentina Award va a Mission Impossible di Tony’s Pizza Napoletana, a San Francisco; il Best Pasta Proposal 2024 – Pastificio Di Martino Award va alla pizzeria a mano a Manila, nelle Filippine, guidata da Amado Forés; il premio One to Watch 2024 – Orlando Foods Award va a Imilla Alzada a La Paz, in Bolivia; Il New Entry of the Year 2024 – Solania Award va a Stile Napoletano di Giacomo Guido, a Chester, in Inghilterra; il Best Dessert List 2024 – Cremoso – La Dispensa Award va a Allería a Providencia, in Cile; il Performance of the Year 2024 – Robo Award va a Robert’s, a Chicago; il Best Fried Food 2024 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award va a Clementina di Luca Pezzetta a Fiumicino; il Best Beer Service 2024 – Peroni Nastro Azzurro Award va ad Apogeo di Massimo Giovannini, a Pietrasanta; il premio Made in Italy 2024 – Mammafiore Award va a Leggera Pizza Napoletana di André Guidon a San Paolo del Brasile.

Un ulteriore riconoscimento Green Oven 2024 – Goeldlin, che premia la grande attenzione alla sostenibilità ambientale, è stato assegnato a Cambia-Menti di Ciccio Vitiello, a Caserta, che si aggiunge agli altri Green Oven/Forni Verdi già assegnati nel corso dell’anno.

Sono 29 i paesi presenti nella classifica mondiale 2024: prima l’Italia con 41 locali, seguita dagli Stati Uniti d’America con 15 pizzerie. Le città più rappresentate sono Napoli con 5 locali, seguita da New York, San Paolo del Brasile, Milano, Roma e Caserta con 4 locali a testa.

Classifica di 50 Top Pizza World 2024

1 Una Pizza Napoletana – New York, Usa

2 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Italia (ex aequo)

2 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italia (ex aequo)

3 The Pizza Bar on 38th – Tokyo, Giappone

4 Confine – Milano, Italia

5 Napoli on the Road – Londra, Inghilterra

6 Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, Usa

7 I Tigli – San Bonifacio (Vr), Italia

8 Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

9 50 Kalò – Napoli, Italia

10 Seu Pizza Illuminati – Roma, Italia

11 Leggera Pizza Napoletana – San Paolo, Brasile

12 Crosta Pizzeria – Makati, Filippine

13 Pizzeria Beddia – Philadelphia, Usa

14 Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

15 RistoPizza – Tokyo, Giappone

16 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Italia

17 Dry Milano – Milano, Italia

18 La Notizia – Napoli, Italia

19 Ribalta – New York, Usa

20 Salvo – Napoli, Italia

21 Pizzeria Da Lioniello – Succivo (Ce), Italia

22 Fiata by Salvatore Fiata – Hong Kong, Cina

23 50 Kalò – Londra, Inghilterra

24 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Italia

25 Pepe in Grani – Caiazzo (Ce), Italia

26 Baldoria – Madrid, Spagna

27 Ken’s Artisan Pizza – Portland, Usa

28 Jay’s – Kenmore, Usa

29 180 Grammi Pizzeria Romana – Roma, Italia

30 Don Antonio – New York, Usa

31 Le Grotticelle – Caggiano (Sa), Italia

32 La Cascina dei Sapori – Rezzato (Bs), Italia

33 Pizzeria Sei – Los Angeles, Usa

34 Pizza Zulu – Fürth, Germania

35 Clementina – Fiumicino (Rm), Italia

36 Sestogusto – Torino, Italia

37 La Bolla – Caserta, Italia

38 QT Pizza Bar – San Paolo, Brasile

39 BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (Cz), Italia

40 Ti Amo – Adrogué, Argentina

41 Apogeo – Pietrasanta (Lu), Italia

42 I Vesuviani – Pomigliano d’Arco (Na), Italia

43 IMperfetto – Puteaux, Francia

44 48h Pizza e Gnocchi Bar – Melbourne, Australia

44 Al Taglio – Sydney, Australia

45 La Leggenda – Miami, Usa

46 Dante’s Pizzeria Napoletana – Auckland, Nuova Zelanda

47 nNea – Amsterdam, Paesi Bassi

48 Raf Bonetta – Pozzuoli (Na), Italia

49 Massilia – Bangkok, Thailandia

50 Robert’s – Chicago, Usa

51 La Balmesina – Barcellona, Spagna

52 Denis – Milano, Italia

53 A Pizza da Mooca – San Paolo, Brasile

54 Pizzeria Braceria CESARI!! – Nagoya, Giappone

55 ‘O Munaciello – Miami, Usa

56 Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Italia

57 Bottega – Pechino, Cina

58 Allería – Providencia, Cile

59 Pizzeria Mazzie – Bangkok, Thailandia

60 Fratelli Figurato – Madrid, Spagna

61 Sbanco – Roma, Italia

62 Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (Ce), Italia

63 Le Parùle – Ercolano (Na), Italia

64 400 Gradi – Lecce, Italia

65 Modus – Milano, Italia

66 Spacca Napoli – Seoul, Corea del Sud

67 Ardente – Città del Messico, Messico

68 La Pizza è Bella – Anversa, Belgio

69 La Fenice – Pistoia, Italia

70 a mano – Makati – Metro Manila, Filippine

71 Re | Mi – Sassari, Italia

72 ‘O Scugnizzo – Arezzo, Italia

73 Forno d’Oro – Lisbona, Portogallo

74 Partenope Ristorante – Dallas, Usa

75 Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Italia

76 Surt – Copenaghen, Danimarca

77 ‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Italia

78 Franko’s Pizza & Bar – Zagabria, Croazia

79 Little Pyg – Dublino, Irlanda

80 L’industrie Pizzeria – New York, Usa

81 Matto Napoletano – Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord

82 Giangi – Arielli (Ch), Italia

83 Giovanni Santarpia – Firenze, Italia

84 Meunier – Corciano (Pg), Italia

85 Saccharum – Altavilla Milicia (Pa), Italia

86 Da Susy – Gurugram, India

87 Unica Pizzeria – San Paolo, Brasile

88 Imilla Alzada – La Paz, Bolivia

89 Ferro e Farinha – Rio de Janeiro, Brasile

90 Atte. Pizzeria Napoletana – Buenos Aires, Argentina

91 San Martino – Pizza & Bolle – Roma, Italia

92 I Borboni – Pontecagnano Faiano (Sa), Italia

93 Demaio – Bilbao, Spagna

94 Stile Napoletano – Chester, Inghilterra

95 La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio

96 Pizza Culture – Calgary, Canada

97 Zielona Górka – Pabianice, Polonia

98 Slice & Pie – Washington, Usa

99 Taglio – Mineola, Usa

100 Pizzeria Prima Strada – Victoria, Canada