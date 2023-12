La Fiat 500 elettrica sbarca in Nord America tra sostenibilità e Dolce Vita: in vendita dal 1° trimestre 2024

La prima versione della collezione 2024 sarà la Fiat (500e)RED, che è stata presentata da Olivier Francois, Ceo di Fiat, e da Bono, cantante degli U2

La Fiat 500 elettrica si prepara a sbarcare negli Usa. L’annuncio ufficiale arriva direttamente da Stellantis che, attraverso una nota annuncia il lancio della Fiat 500e in Nord America.

“La Fiat 500e è il primo Bev (acronimo di Battery Electric Vehicle) di Stellantis in Nord America e combina l’amore per un marchio iconico con una missione sostenibile”, fa sapere la società.

Fiat 500e disponibile in Nord America dal primo trimestre 2024

La 500e, prodotta nello stabilimento italiano di Mirafiori, sarà disponibile negli showroom Stellantis del Nord America a partire dal primo trimestre del 2024. La prima versione della collezione 2024 sarà la Fiat (500e)RED, che è stata presentata da Olivier Francois, Ceo di Fiat e global chief marketing officer di Stellantis, e da Bono, cantante degli U2 e co-fondatore dell’organizzazione One and (Red), per commemorare il World Aids Day che si è tenuto il primo dicembre.

Fiat 500e tra Dolce Vita e sostenibilità

“Fiat si sta approcciando ai Bev in un modo che solo il marchio italiano può fare: combinando lo spirito della Dolce Vita con una missione di sostenibilità e zero emissioni”, ha detto Francois, sottolineando che la 500e 2024 “è una rivisitazione moderna e tecnologica di un classico amato, che offre una serie di nuove caratteristiche di sicurezza, pur rimanendo divertente da guidare e fedele alle sue radici. Provate a non sorridere quando guidate quest’auto”.