La Ferrari 250 GT di Angelina Jolie all’incanto da Christie’s a Parigi (Stima a richiesta)

La mitica Ferrari 250 GT sarà la grande sorpresa dell’asta The Exceptional Sale di Christie’s Parigi il prossimo 20 novembre

La mitica Ferrari 250 GT protagonista dell’asta The Exceptional Sale di Christie’s Parigi che si terrà il 20 novembre 2024. Esposizione pubblica: dal 14 al 20 novembre presso Christie’s, 9 avenue Matignon, 75008 Parigi.

La coupé FERRARI PF PININFARINA di Angelina Jolie – un modello presentato nel 1958 sotto la cupola di vetro del Grand Palais – sarà messa all’asta a pochi passi dal Grand Palais, 76 anni dopo. Questa leggendaria coupé sarà uno dei pezzi forti dell’asta The Exceptional Sale, che ogni anno riunisce alcuni degli oggetti più straordinari di ogni categoria.

La provenienza glamour



A volte il mondo del cinema e il mondo delle case d’asta si sovrappongono sotto i riflettori… Oggetti leggendari posseduti dalle più grandi star del cinema mondiale sono chiaramente di casa da Christie’s in tutto il mondo: dai leggendari gioielli di Elizabeth Taylor all’iconico guardaroba Yves Saint Laurent di Catherine Deneuve, alla favolosa Aston-Martin guidata da James Bond in No Time to Die (acquisita per oltre 3 milioni di euro). Nel novembre 2024, Christie’s stenderà il suo tappeto rosso a Parigi per la Ferrari 250 GT di Angelina Jolie. Essendo una delle auto d’epoca più ricercate al mondo, unisce eleganza e potenza e appartiene senza dubbio alla categoria dei migliori oggetti d’arte. Con questa Ferrari 250 GT, la star offrirà ai collezionisti l’oggetto di una delle sue più grandi passioni. Gli appassionati di auto e gli appassionati di cinema troveranno qui un’occasione eccezionale per acquistare un oggetto unico!

L’alter ego automobilistico di una delle più grandi star del cinema, questa bellissima coupé è il frutto di una storica collaborazione tra due leggendarie aziende italiane: Ferrari e Pininfarina. Furono prodotti solo 353 esemplari di questo modello, quello in vendita il 20 novembre fu l’11° esemplare e fu presentata in anteprima al prestigioso Concours d’Élégance di Antibes, questa coupé fu ammirata da tutti per le sue proporzioni perfette.