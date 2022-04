La Cina perde slancio e il Pil rallenta nel 2022: pesano i rischi su energia, guerra e settore immobiliare

Come il PIL, anche la crescita dei consumi privati rallenterà, mentre la politica “zero-Covid” impone nuove restrizioni – E la guerra in Ucraina alimenta i rischi al ribasso

L’economia della Cina è cresciuta dell’8,1% nel 2021, tornando ai livelli pre-Covid-19. Tuttavia, la crescita ha perso slancio nel secondo semestre e il PIL è aumentato solo del 4% su base annua nel quarto trimestre, a causa di nuovi focolai di Covid-19, carenza di energia e problemi nel settore immobiliare. Atradius prevede che la crescita economica cinese rallenterà a meno del 5% nel 2022. Attualmente, l’impatto della guerra in Ucraina, con il forte aumento dei prezzi delle materie prime e la minore domanda da parte di una regione-chiave come l’Europa, alimenta i rischi al ribasso per le prospettive economiche.

Cina: ancora problemi con il Covid

Pechino persegue una strategia “zero-Covid”, imponendo rigorose misure di contenimento nelle aree in cui emergono le infezioni (lockdown rigorosi, test approfonditi, solidi sistemi di tracciamento dei contatti e mandati di quarantena). Pertanto, i focolai del virus, sebbene piccoli per gli standard internazionali, limitano i consumi interni e hanno un impatto negativo sulle catene di approvvigionamento. Dall’inizio di marzo i casi di Covid-19 sono aumentati e blocchi temporanei e/o restrizioni sono stati imposti alla provincia di Jilin, così come ad alcune città più grandi come Shenzhen (importante centro di produzione) e Shanghai.

Consumi

Quest’anno si prevede che la crescita dei consumi privati rallenterà a meno del 5%. Le vendite al dettaglio aumenteranno del 5,4% dopo essere cresciute del 13,4% nel 2021 e la performance del segmento alberghiero e della ristorazione rimane lenta a causa delle restrizioni di viaggio e dei focolai locali. A quanto pare, i consumatori tendono a risparmiare piuttosto che spendere a causa dell’incertezza. Se l’attuale aumento dei casi di Covid-19 dovesse persistere, sia le vendite al dettaglio che i consumi delle famiglie potrebbero deteriorarsi nel primo semestre del 2022, portando a un tasso di crescita del PIL inferiore alle previsioni.

Esportazioni

Le esportazioni sono aumentate di oltre il 18% nel 2021, ma la crescita ha iniziato a diminuire nel quarto trimestre e probabilmente rallenterà al 4,5% nel 2022. Ciò è dovuto alle strozzature in corso nei trasporti e nella fornitura di energia elettrica, alle ulteriori misure di blocco e alle questioni geopolitiche. In particolare, la minore domanda dall’Europa innescata dagli impatti economici della guerra in Ucraina potrebbe smorzare ulteriormente le esportazioni cinesi. In questo contesto, il presidente americano Joe Biden non ha revocato le tariffe imposte dall’amministrazione Trump, che continueranno ad avere un impatto su una vasta gamma di beni di esportazione cinesi.

Settore immobiliare

Il settore immobiliare, che rappresenta circa il 25% della produzione economica, quest’anno dovrà affrontare investimenti modesti e rimanere debole, con ripercussioni sul settore bancario.

Politica monetaria e fiscale

È probabile che la Cina persegua una politica monetaria accomodante, con la People’s Bank of China che abbasserà leggermente i tassi di interesse ufficiali nel primo semestre del 2022. La politica fiscale rimarrà allentata per tutto l’anno, al fine di contenere il rallentamento più marcato della crescita. E, come nel 2021, gli investimenti delle imprese beneficeranno di incentivi governativi. Pechino ha annunciato l’intenzione di aumentare la spesa per alcuni dei 102 mega-progetti delineati nell’attuale piano quinquennale (2021-2025); inoltre, l’amministrazione ha annunciato tagli fiscali per le PMI e le imprese manifatturiere. Si prevede che le misure fiscali rafforzeranno la liquidità nel settore immobiliare e, se necessario, sosterranno i consumi interni. Inoltre, il disavanzo di bilancio rimarrà relativamente elevato nel 2022 (7,6% del PIL) e nel 2023 (6,6% del PIL).

Riserve valutarie

Con circa il 25% del PIL, il rapporto debito pubblico/PIL ufficiale rimane basso. Le riserve internazionali della Cina rimangono abbondanti, con 14 mesi di copertura delle importazioni e 2,9 volte il fabbisogno di finanziamenti esterni. Le ampie riserve sono dovute al surplus strutturale delle partite correnti della Cina, previsto all’1% del PIL quest’anno. L’eccedenza dovrebbe diminuire leggermente nei prossimi anni, a causa di una lenta ripresa del turismo in uscita e dell’elevata domanda di materie prime. Il debito estero rimane sostenibile, al 14% del PIL e al 75% delle esportazioni di beni e servizi.