Italian Design Day 2025: due giorni di eventi in Polonia per celebrare la ceramica italiana

Il 12 e 13 febbraio, in occasione della nona edizione dell’Italian Design Day, si svolgeranno a Varsavia e Cracovia eventi dedicati alla ceramica italiana

L‘Italian Design Day 2025, che celebra la sua nona edizione, si tuffa nell’affascinante mondo della ceramica italiana. Quest’anno il tema “Diseguaglianze. Il design per una vita migliore” si arricchisce di una prospettiva unica: quella della ceramica, un materiale che, da sempre, racconta storie di tradizione e innovazione. Il 12 e 13 febbraio a Varsavia e Cracovia, una serie di iniziative metteranno in evidenza come il design ceramico non solo migliora l’estetica degli spazi, ma contribuisce concretamente a ridurre le disuguaglianze e a migliorare la vita quotidiana.

Dalla creazione di posti di lavoro al rilancio delle comunità locali, la ceramica è uno strumento potente di sviluppo responsabile. Un materiale ecosostenibile, a bassa impronta ambientale, che continua a evolversi, trovando nuove applicazioni e innovazioni tecnologiche. Un perfetto esempio di come il design possa trasformare il mondo in meglio, a partire dai territori.

Eventi e mostre sulla ceramica italiana a Cracovia e Varsavia

L’evento, organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Varsavia, dagli Istituti Italiani di Cultura di Varsavia e Cracovia, e dall’Agenzia Ice di Varsavia, in collaborazione con Confindustria Ceramica e il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, avrà luogo mercoledì 12 febbraio presso la sede di Cracovia della Sarp – Associazione degli Architetti Polacchi e giovedì 13 febbraio all’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia.

Il programma prevede, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia, Luca Franchetti Pardo, la proiezione del docufilm “Ceramics of Italy. Un viaggio nella sostenibilità” con la regista Esmeralda Calabria e Armando Cafiero, direttore generale di Confindustria Ceramica. Seguirà l’intervento dell’architetto Andrea Maffei sull’uso della ceramica nel design architettonico. A Varsavia, l’iniziativa prevede anche l’inaugurazione della mostra “Mater ceramica: materia viva e attuale”, organizzata in collaborazione con il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, che presenta una selezione di opere di artisti e designer italiani, offrendo uno spaccato sulla produzione ceramica dal Novecento a oggi.