Italia primo Paese del lusso con 23 aziende nella Top 100: ecco le classifiche del Report Deloitte

Il settore del lusso mondiale sta vivendo un ottimo momento, con un giro d’affari che ha raggiunto picchi di crescita da record nell’anno fiscale 2022. Il report Deloitte (Global of Luxury Goods 2023) indica 23 aziende italiane nella Top 100

Secondo la Global Powers of Luxury Goods 2023 di Deloitte il fatturato generato nell’anno fiscale 2022

dalle vendite dei beni di lusso dei primi 100 gruppi al mondo è pari a 347 miliardi di dollari, 42 miliardi

in più dell’anno precedente.

Ma chi sono le realtà italiane nella classifica?

Troviamo al 18° posto Prada, Moncler al 27° e Giorgio Armani (30°) sono i tre principali player italiani ma seguino: Golden Goose è l’azienda italiana con crescita maggiore registrando un tasso di crescita annuale

composto (CAGR) del 24,1% nel periodo FY2019-FY2022, Moncler, Max Mara, Valentino ed Euroitalia hanno registrato un net profit margin a doppia cifra. Secondo il report durante l’anno fiscale 2022, le 100 più grandi aziende di beni di lusso al mondo hanno generato vendite per 347 miliardi di dollari, 42 miliardi in più rispetto all’anno passato con una crescita complessiva del 20% con un margine di profitto del 13,4%, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente.



Le prime tre posizioni del podio della Top 10 sono invece francesi

Si confermano i colossi francesi LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Kering SA, mentre al terzo posto Richemont (Compagnie Financière Richemont) che ha preso il posto di The Estée Lauder Companies Inc.



Le 10 migliori aziende di beni di lusso classificate in termini di vendite



Il lusso italiano porta alta la bandiera del Made in Italy. Su una base composita, il tasso di crescita delle italiane in classifica è stato del 19,4%, un valore di poco inferiore alla media dell’intera Top 100. Quasi tutte le società sono state redditizie, con margini di profitto a due cifre registrati da Prada, Moncler, Max Mara EuroItalia, Liu.Jo, De Rigo e Morellato. Golden Goose, Morellato, Moncler, Euroitalia e Brunello Cucinelli rientrano tra le aziende a crescita più rapida, rispettivamente al quinto, undicesimo, dodicesimo, quattordicesimo e diciassettesimo posto, grazie ai CAGR a doppia cifra per il periodo FY2019-2022 (rispettivamente 24,1%, 17,3%, 16,9%, 15,3%, e 14,8%). Il gruppo Prada, Moncler e Giorgio Armani sono i tre principali player italiani in classifica e, in forma aggregata, rappresentano il 35% delle vendite di beni di lusso realizzate nel FY22 dalle aziende italiane presenti nel ranking. Mentre la Francia continua ad essere il Paese che con solo sette aziende in classifica, di cui quattro in top 10, consegue complessivamente le performance più solide. Nell’anno fiscale 2022, le vendite delle aziende francesi in classifica rappresentano il 32,3% delle vendite totali della Top 100. La dimensione media delle aziende francesi è di 16,0 miliardi di dollari, più di quattro volte la media delle Top 100. Inoltre, sempre le aziende francesi hanno registrato il secondo net profit margin più alto, pari al 19,3%.L

Le aziende italiane nella classifica Top 100 nell’anno fiscale2022

Le prime 20 posizioni su scala internazionale