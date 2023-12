Ita Airways-Lufthansa, i vincoli della Ue bloccano le nozze: slitta il via libera di altri tre mesi

L’Antitrust Ue vuole esaminare la conformità alle norme sulla concorrenza per evitare concentrazioni di rotte da parte della compagnia tedesca. Giorgetti: “Si perde tempo”

Il dibattito tra il governo italiano e Bruxelles in merito al dossier Ita Airways-Lufthansa si fa sempre più acceso. L’approvazione da parte dell’Antitrust Ue dell’operazione, che coinvolge l’ingresso dei tedeschi nella compagnia aerea italiana, sembra subire rallentamenti “per ulteriori approfondimenti”. Se l’approvazione dell’Antitrust Ue dovesse giungere nella primavera del 2024, sarebbe passato quasi un anno dall’accordo tra il Tesoro e Lufthansa, firmato lo scorso maggio per la cessione del 41% delle quote al vettore tedesco al costo di 325 milioni.

A commentare l’ulteriore ritardo, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha espresso tutta la sua frustrazione, sottolineando la conformità alle prescrizioni della Commissione europea e annunciando che la “fase 2” richiederà altri tre mesi di approfondimenti dopo la notifica, posticipando così il via libera (atteso inizialmente a metà gennaio). La perdita di un anno solleva preoccupazioni sulla tempistica dell’operazione.

Ita Airways-Lufthansa: le ragioni dietro il blocco dell’Ue

Le tensioni durante le interlocuzioni tra l’Antitrust Ue e i rappresentanti di Tesoro e Lufthansa sono emerse non solo per le richieste di approfondimento, ma anche per le contromisure che Ita e Lufthansa devono adottare per evitare concentrazioni di mercato e impatti negativi sui consumatori. Alcune richieste, considerate eccessive, pongono sfide particolari per Lufthansa, come la cessione di slot, comprese quelle delle compagnie del gruppo come Brussels Airlines e Swiss.

In risposta, fonti governative italiane non hanno rilasciato commenti, mentre un portavoce di Lufthansa ha ribadito la fiducia nell’approvazione tempestiva dell’Ue, ma senza commentare le speculazioni sull’esito dell’indagine. Nel frattempo, la Commissione europea ha affermato che la “fase 1” è ancora in corso, con una scadenza annunciata per il 15 gennaio, ma non ha fornito ulteriori dettagli sull’evoluzione della situazione.

In un contesto in cui la tempistica è cruciale, con la stagione estiva che si avvicina rapidamente, la situazione aggiunge un ulteriore livello di incertezza per le nozze tra Ita Airways e Lufthansa. Resta da vedere come le parti coinvolte gestiranno le tensioni e quali sviluppi si verificheranno nei prossimi mesi, determinanti per il destino dell’accordo e il ruolo di Ita nel settore del trasporto aereo in generale.