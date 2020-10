Inwit, con Tim e Ardian nell’operazione entra anche Canson

Canson Capital Partners con il supporto di Azimut si associa a Ardian per l’acquisizione di una quota di una quota di minoranza. Marco Patuano presidente di Daphne 3, il veicolo creato per l’investimento

TIM e Ardian hanno perfezionato l’accordo annunciato lo scorso 24 giugno per una parziale condivisione dell’investimento in Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT).

L’operazione consiste nell’acquisto da parte di un consorzio di investitori istituzionali guidato da Ardian del 49% di Daphne 3, holding neo-costituita e controllata da Tim in cui Tim ha apportato il 30,2% del capitale sociale di INWIT. La holding subentra a Tim – per la quota di azioni INWIT trasferita – nell’accordo parasociale in essere tra Tim e Vodafone Europe B.V., in forza del quale queste controllano congiuntamente Inwit.

Nell’operazione è entrata anche Canson Capital Partners che ha agito in qualità di Merchant Banker nel consorzio guidato da Ardian. Canson – precisa una nota della società – con il supporto finanziario del Gruppo Azimut, ha completato l’acquisito diretto da Tim di una quota dell’1,2% del capitale sociale di Inwit e ha raggiunto un accordo di opzione per l’acquisizione diretta da Tim di un’ulteriore quota fino all’1,8% di Inwit .

Canson ha affiancato Marco Patuano, ex amministratore delegato di TIM ed ex amministratore delegato di Edizione Holdings, in qualità di esperto di settore per la consulenza al consorzio guidato da Ardian e la realizzazione dell’investimento. Marco Patuano sarà nominato Presidente di Daphne 3.

Matteo Canonaco, co-fondatore di Canson, ha sottolineato che “questa operazione testimonia ancora una volta la validità del business model di Canson in cui identifichiamo alternative solution capital per specifiche situazioni strategiche in partnership con aziende. Assieme al nostro ruolo di spicco come advisor e co-investitore nei carve-out di Refinitiv e Kantar, questa operazione rappresenta un’ulteriore pietra miliare per il rafforzamento del nostro track record in merchant banking e stabilisce un rapporto privilegiato con Azimut, il principale asset manager indipendente italiano.”

Pietro Giuliani, presidente di Azimut ha rilevato che “poter partecipare a questa transazione insieme a Canson Capital Partners e a Marco Patuano è motivo di orgoglio e ulteriore dimostrazione delle rilevanti opportunità di investimento che possiamo offrire in esclusiva ai nostri clienti. In particolare con questa transazione partecipiamo attraverso un operatore leader nello sviluppo dell’infrastruttura di telecomunicazioni che sarà di vitale importanza per la ripresa del ciclo economico del nostro Paese ed il suo sviluppo futuro.”