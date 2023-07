Intesa Sanpaolo premia i vincitori della seconda edizione di “In Action ESG Climate”

Sono stati presentati 139 progetti a sostegno della transizione ecologica. Quattro le aziende vincitrici a cui andranno premi per 600 mila euro complessivi

Intesa Sanpaolo ha annunciato i vincitori della seconda edizione del progetto “In action Esg Climate”, Call-for-Ideas promossa dalle Compagnie Vita della Divisione Insurance del Gruppo e in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center. Il progetto ha l’obiettivo di sostenere proposte in grado di accelerare la transizione ecologica e creare un mondo più verde e sostenibile.

Durante il programma, è stato fornito un supporto economico concreto alle idee selezionate, e il network di startup dell’Intesa Sanpaolo Innovation Center è stato messo a disposizione per supportare la realizzazione dei progetti.

L’annuncio dei vincitori è avvenuto durante l’evento “L’ecosostenibilità: un impegno globale per un futuro migliore” a Torino.

Raddoppiate le candidature rispetto all’edizione 2022

L’iniziativa, rivolta alle imprese italiane che propongono soluzioni innovative per la trasformazione green, ha ricevuto 139 proposte provenienti dai settori “Climate Tech”, “Manufacturing”, “Sustainable Lifestyle” e “Agrifood Tech”. Più che raddoppiate le proposte rispetto alla prima edizione, lanciata nel 2022, che aveva raccolto più di 80 proposte.

Grazie alla elevata partecipazione e alla qualità dei progetti il comitato esaminatore ha deciso di assegnare un terzo premio ex aequo, aumentando così il contributo totale dei premi inizialmente previsti da 500.000 euro a ulteriori 100.000 euro.

I vincitori dell’edizione 2022 di “In action Esg Climate”

Nicola Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, ha premiato oggi quattro proposte che si sono distinte per la loro innovatività e sostenibilità nella realizzazione di progetti circolari. I premi consegnati hanno un valore totale di 600 mila euro. Questa selezione è avvenuta dopo tre fasi di valutazione, durante le quali sono state individuate le proposte che meglio rispecchiavano i criteri di sostenibilità e circolarità richiesti dall’iniziativa.

Le quattro aziende vincitrici sono:

Isaac ha vinto il primo premio di 250.000 euro per il suo progetto di una tecnologia innovativa in grado di contrastare le forze sismiche agenti sugli edifici. Questo progetto ha il potenziale per ridurre i costi e le emissioni legate alla ricostruzione dopo un terremoto.

ha vinto il primo premio di 250.000 euro per il suo progetto di una tecnologia innovativa in grado di contrastare le forze sismiche agenti sugli edifici. Questo progetto ha il potenziale per ridurre i costi e le emissioni legate alla ricostruzione dopo un terremoto. NDG Natural Development Group ha vinto il secondo premio di 150.000 euro per lo sviluppo di nuove formulazioni di un vettore inorganico biocompatibile che, associato all’utilizzo di oli essenziali, rende le piante più forti e in grado di difendersi da attacchi patogeni e mutamenti climatici. Questo progetto ha il potenziale per ridurre le emissioni di CO2 e aumentare la produttività agricola.

Assegnato ad ex aequo, invece, il terzo premio di 100.000 euro a:

The Okapi Network punta ad accrescere la comunicazione e il canale di vendita B2B della propria linea di prodotti plastic free per la pulizia della casa e cosmetici per la persona. Questi prodotti garantiscono un limitato trasporto di acqua e l’utilizzo di formulazioni concentrate, da diluire ad opera del cliente, a basso impatto ambientale.

punta ad accrescere la comunicazione e il canale di vendita B2B della propria linea di prodotti plastic free per la pulizia della casa e cosmetici per la persona. Questi prodotti garantiscono un limitato trasporto di acqua e l’utilizzo di formulazioni concentrate, da diluire ad opera del cliente, a basso impatto ambientale. Test 1 sviluppa un sistema assorbente, avvalendosi di una spugna, unica nel suo genere, in grado di ripulire oceani e mari da sversamenti accidentali di idrocarburi per circa 25/30 volte il proprio peso e con possibilità di riutilizzo fino a 200 volte.

Le imprese vincitrici saranno monitorate nell’attuazione dei loro progetti e dovranno presentare una relazione conclusiva entro 12 mesi al gruppo di lavoro della Divisione Insurance e di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

“Anno dopo anno si conferma il successo di questo progetto in cui crediamo molto, perché amplifica l’insieme delle nostre iniziative a favore della transizione verde, consentendoci di promuovere concretamente lo sviluppo di tecnologie e modelli di business innovativi. Come per la scorsa edizione, sono giunte numerose proposte, tutte di grande valore, che hanno reso difficile la selezione dei finalisti, in particolare tra gli ultimi sei individuati. Abbiamo aumentato i vincitori ed il montepremi previsti inizialmente, per riconoscere un’opportunità in più a chi è in grado di sviluppare idee concrete, che possano realizzare davvero un mondo più sostenibile” ha dichiarato Nicola Maria Fioravanti, AD di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo.