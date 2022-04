Transizione ecologica, Intesa Sanpaolo lancia “In action Esg Climate”: in palio 500 mila euro per imprese italiane

La Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo lancia una call for ideas. È rivolta ad aziende Cleantech, Smart Mobility, Manufacturing, Fashion e Construction con progetti per la transizione verde

Ci voleva anche un aiuto concreto per le aziende che italiane che vogliono puntare sulla transizione ecologica. A pensarci sono state le compagnie vita della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo con il progetto “In action Esg Climate” che offrirà un contributo in denaro per un importo complessivo di 500 mila euro. Fino al 13 Maggio 2022 le imprese interessate possono presentare la propria candidatura e a settembre prossimo ci sarà l’evento di chiusura del programma, dove verranno annunciate le tre imprese vincitrici e assegnati i premi.

Primo programma call-for-Ideas per accelerare processo ecologico

Si tratta del primo programma in forma di Call-for-Ideas – dice una nota – con l’obiettivo di dare un apporto economico concreto alle imprese italiane portatrici di progetti volti ad accelerare la transizione ecologica e creare un mondo più verde e sostenibile.

A lanciarlo sono Intesa Sanpaolo Vita, Intesa Sanpaolo Life, Fideuram Vita, le compagnie vita della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo che, come Gruppo Assicurativo, ha recentemente aderito alle Net Zero Asset Owner e Net Zero Insurance Alliances e vuole “essere in prima linea nell’accompagnare la transizione ecologica, contribuendo in modo concreto a creare valore, non solo attraverso le proprie soluzioni assicurative e i propri investimenti, ma anche tramite progetti dedicati alla comunità”.

“Con il progetto “In action Esg Climate”, la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo scende concretamente in campo a sostegno della transizione green e dell’innovazione sostenibile” ha detto Nicola Maria Fioravanti, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo. “In linea con le altre iniziative di Gruppo, vogliamo essere protagonisti attraverso le nostre azioni, i prodotti e i servizi che offriamo, promuovendo anche lo sviluppo di soluzioni a favore delle imprese del nostro Paese”.

In Italia 14 mila start up e l’80% punta alla sostenibilità

Nel contesto italiano ci sono più di 14 mila start-up e l’80% delle PMI considera la sostenibilità un elemento importante nelle proprie scelte strategiche e d’investimento, tanto più che “innovazione e rivoluzione green sono al centro del PNRR e l’imprenditoria ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuove soluzioni”.

Il progetto “In action Esg Climate” nasce con l’obiettivo di coinvolgere e selezionare imprese del territorio italiano, in particolare nei settori “Cleantech”, “Smart Mobility”, “Manufacturing”, “Fashion” e “Construction” e relativamente ai seguenti ambiti di applicazione:

• utilizzo responsabile delle risorse naturali, facendo leva sul digitale per dematerializzare i processi

• riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici

• promozione dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per una transizione verso la lowcarbon economy

• promozione di modelli di business e soluzioni legate all’economia circolare.

Alle aziende che presenteranno i progetti più innovativi e con un impatto significativo e dimostrabile a favore della transizione verde, la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo offrirà un contributo in denaro per un importo complessivo di 500 mila euro, così suddiviso: al primo classificato andranno 250 mila euro, al secondo 150 mila euro e al terzo 100 mila euro. L’iniziativa è rivolta a imprese italiane che rispettino i criteri previsti dal regolamento dell’iniziativa .

“Promuovere l’innovazione, in particolare sulle tematiche di sostenibilità ambientale e climate change, è sempre stato un impegno di Intesa Sanpaolo Innovation Center” ha commentato Maurizio Montagnese, Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center. “È naturale dunque contribuire a questa importante iniziativa promossa dalla Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo. “In action Esg Climate” rappresenta un’occasione concreta per supportare le realtà innovative e promuovere lo sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a costruire un’economia più green e consapevole”.