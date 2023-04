Intesa Sanpaolo al via la nuova edizione di “In action Esg Climate”: in palio 500 mila euro per imprese italiane

Fino al 15 maggio 2023 Start up e PMI possono presentare iniziative e progetti. Ai primi tre progetti un premio complessivo di 500 mila euro

Intesa Sanpaolo ha lanciato la nuova Call-for-Ideas per il programma “In action Esg Climate”, promosso dalle Compagnie Vita della Divisione Insurance del Gruppo e in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center. La call nasce con l’obiettivo è quello di fornire un aiuto concreto per le aziende italiane che vogliono puntare sulla transizione ecologica.

500 mila euro di contributo per le 3 proposte vincitrici

Alle aziende che presenteranno i progetti più innovativi e con un impatto significativo e dimostrabile a favore della transizione verde, la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo offrirà un contributo in denaro per un importo complessivo di 500 mila euro, così suddiviso: al primo classificato andranno 250 mila euro, al secondo 150 mila euro e al terzo 100 mila euro.

I progetti di questa edizione riguarderanno i settori “Climate Tech”, “Manufacturing”, “Sustainable Lifestyle” e “Agrifood Tech”. Le proposte dovranno essere in grado di ridurre le emissioni di CO2 ed i consumi energetici, e promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, l’utilizzo responsabile delle risorse naturali, la riduzione dei rifiuti prodotti e lo sviluppo dell’economia circolare, indicando risultati operativi (KPI) realizzabili entro 12 mesi dalla presentazione del piano.

L’iniziativa è rivolta a imprese italiane che rispettino i criteri previsti dal regolamento dell’iniziativa. È possibile presentare la candidatura fino al 15 maggio 2023.

Nella prima edizione 80 proposte

La prima edizione, lanciata nel 2022, ha raccolto più di 80 proposte da parte di PMI e Start up e le tre realtà vincitrici, grazie al contributo ottenuto, hanno potuto consolidare e sviluppare le proprie idee di business in tema ESG e sostenibilità ambientale, conseguendo risultati industriali, tecnologici e finanziari e anche ulteriori riconoscimenti.

“La prima edizione del progetto In Action Esg Climate ci ha permesso di sostenere tre realtà imprenditoriali nella realizzazione dei loro progetti di transizione ecologica, creando valore per il nostro Paese. Con grande entusiasmo, quindi, riproponiamo l’iniziativa, per essere ancora una volta in prima linea nel supportare l’innovazione e la rivoluzione green – due temi chiave del PNRR – non solo attraverso la nostra azione di assicuratori ed investitori, ma anche tramite progetti specifici, con impatti reali sulla nostra comunità” ha dichiarato Nicola Maria Fioravanti, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo.