Intesa Sanpaolo porta 11 aziende italiane in Israele

Al via Israel Innovation Tour, missione per 11 aziende made in Italy che puntano su internazionalizzazione e innovazione.

Una missione di internazionalizzazione e innovazione riservata alle imprese italiane interessate ad esplorare il mercato tecnologico israeliano. E’ in corso in questi giorni tra Tel Aviv e Gerusalemme l’Israel Innovation Tour, progetto a supporto delle imprese clienti della Divisione Banca dei Territori del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno l’esigenza di ricercare e sviluppare nuove soluzioni innovative. L’iniziativa nasce da un’idea di Intesa Sanpaolo Innovation Center in collaborazione con la Camera di Commercio e Industria Israel-Italia. Obiettivo dell’iniziativa è creare nuove sinergie tra le realtà tecnologiche presenti in Israele attraverso diverse forme di partnership sia finanziarie che tecnologiche.

Israele è da anni considerato lo stato più innovativo al mondo. Nelle classifiche internazionali viene indicato al primo posto per startup pro-capite e per la creazione di brevetti con una percentuale sul Pil investito in ricerca e sviluppo pari al 4,1%. Inoltre, il Paese è rinomato per la sua forte capacità di attrarre capitali stranieri (circa il 47% contro una media europea del 9%): nel solo 2018 le startup israeliane hanno raccolto circa 6,1 miliardi di dollari.

Per la delegazione italiana, composta da 11 aziende attive in diversi settori, sono previste diverse iniziative tra cui una serie di incontri con aziende innovative interessate a potenziali partnership e la partecipazione all’OurCrowd Global Investor Summit 2019, l’evento internazionale organizzato dall’omonima piattaforma di equity crowdfunnding che dal suo lancio ha raccolto oltre 900 milioni di dollari a fronte di 170 investimenti in startup e 26 exit. Al summit è prevista la presenza di oltre 1.000 investitori internazionali, 550 multinazionali, in rappresentanza di oltre 120 Paesi e 460 venture capitalist.

Durante il summit, all’interno dell’Italian Pavilion sponsorizzato da Intesa Sanpaolo Innovation Center, le aziende effettueranno sessioni di presentazione del proprio business e incontreranno potenziali partner e investitori internazionali.

“Nell’ottica di promuovere l’innovazione – afferma Mario Costantini, direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center -, riteniamo strategico facilitare la rete di scambi tra le imprese tecnologiche italiane e gli ecosistemi di innovazione più sviluppati nel mondo. Siamo convinti che attraverso la condivisione di asset e competenze si possano creare opportunità di business e di sviluppo che favoriscano le strategie di Open Innovation dei nostri clienti, specialmente in un mercato a forte vocazione tecnologica come quello israeliano. I clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo possono infatti contare su una proposta di accesso agli ecosistemi di innovazione supportato anche da un’offerta specializzata sulla ricerca di soluzioni innovative, l’internazionalizzazione sugli investimenti in innovazione”.