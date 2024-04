Auto, Smart: ecco la Concept #5, il primo Suv nella storia del marchio

La Smart #5 Concept è il primo SUV elettrico del marchio, con design audace, interni hi-tech e autonomia superiore a 550 km. Presentato al Salone di Pechino, è il terzo modello con il 50% di proprietà del gruppo cinese Geely

Dimenticatevi della piccola Smart ForTwo, la mitica smartina non più in produzione, che si parcheggia ovunque. La Smart abbandona le sue dimensioni compatte e presenta il SUV Concept #5, che farà il suo debutto al Salone di Pechino dal 25 aprile al 4 maggio. Questo è il primo SUV nella storia del marchio e anticipa un modello di serie omonimo previsto per la seconda metà del 2025. È il terzo modello della casa tedesca, ora con il 50% di proprietà del gruppo cinese Geely. Con uno stile totalmente nuovo e dotato di interni e tecnologie avanzate, la Concept #5 sarà il primo modello elettrico con tecnologia a 800 volt prodotto dalla casa, con un’autonomia dichiarata superiore ai 550 chilometri.

“Per oltre 25 anni, Smart ha avuto un impatto significativo con modelli e soluzioni di mobilità innovativi dedicati alla città. La Concept #5 è l’auto più inaspettata e versatile che il nostro marchio abbia mai creato. Con questo veicolo, ci lasciamo alle spalle tutti i confini e apriamo una nuova era per i clienti in Europa e nel mondo” ha dichiarato Dirk Adelmann, Ceo di Smart Europe.

Smart #5 Concept: dimensioni e design

La Smart #5 Concept mostra un design massiccio e rotondo, con equipaggiamenti estremi come barre LED e protezioni in alluminio sotto la scocca con verricello integrato. È uno stile orientato allo sterrato, con altezza da terra elevata, protezioni in plastica e pneumatici tassellati. Equipaggiata con protezioni anteriore e posteriore, verricello integrato e barra luminosa sul tetto, conferma il suo spirito offroad. Anche se le dimensioni ufficiali non sono state comunicate, si stima che sia lunga circa 4,5 metri.

Smart #5 Concept: gli interni

La Smart #5 Concept presenta interni innovativi, con tre schermi sulla plancia, uno per la strumentazione, uno centrale e uno per il passeggero, due dei quali sono dotati di tecnologia OLED. Gestito dal potente chip AMD V2000, il sistema di infotainment è controllabile attraverso questi display. Le novità includono un altoparlante portatile integrato nella console centrale e un sedile del passeggero anteriore con “gravità zero”, che incorpora nuove soluzioni per gli airbag e offre funzionalità come riscaldamento, ventilazione e massaggi.

E c’è anche l’intelligenza artificiale. La Smart #5 Concept, infatti, integra un assistente vocale sviluppato da Cerence, società di software multinazionale americana che sviluppa IA per le automobili, per fornire risposte precise e rilevanti. Con il controllo vocale, è possibile gestire diverse funzioni del veicolo, come chiamate, messaggi, musica, aria condizionata, navigazione, impostazioni personali e controllo del veicolo stesso. Inoltre, fornisce informazioni aggiornate come il meteo, le notizie e il calendario.

Smart #5 Concept: 100% elettrica

La Smart Concept #5 è un veicolo 100% elettrico, con trazione integrale grazie a due motori elettrici. Monta una batteria da oltre 100 kWh, offrendo un’autonomia di oltre 550 chilometri secondo il ciclo di omologazione WLTP, e può ricaricarsi dal 10 all’80% in soli 15 minuti. Con cinque modalità di guida e un pacchetto ADAS con navigazione Smart Pilot, offre un sistema di trazione a 800 Volt per un’esperienza di guida avanzata.